दिल्ली: धड़ल्ले से चल रहा था खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट बदलने का कारोबार, एनएचआरसी के छापे में हुए कई खुलासे
दिल्ली के ओखला फेज टू में खाद्य सामग्री का एक्सपायरी डेट बदलने का कार्य करने वाली एक फैक्ट्री को एनएचआरसी ने सील कर दिया.
Published : July 2, 2026 at 8:27 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ओखला फेज टू इलाके में खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट बदलने का कार्य एक फैक्ट्री के अंदर बड़ी तेजी से चल रहा था. इस रैकेट का भंडाफोड़ एनएचआरसी और दिल्ली पुलिस ने मिलकर भंडाफोड़ किया. यहां बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्रियों का एक्सपायरी डेट बदलकर नई एक्सपायरी डेट का लेबल लगाया जा रहा था.
एनएचआरसी ने इसे बड़ा अपराध बताया और कहा कि लोगों की जान के साथ ये फैक्ट्री मालिक खिलवाड़ कर रहे थे. मामले में छानबीन के बाद पता चला कि जिन खाद्य उत्पादों की एक्सपायरी डेट करीब होते हैं, उस पर नया लेबल लगाकर एक्सपायरी डेट एक्सटेंड कर दिया जाता है.
इस दौरान एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बताया कि उन्हें पता चला था कि इस फैक्ट्री के अंदर बाल मजदूर है, लेकिन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचने पर देखा कि कि यहां कुछ और ही काम हो रहा है. उन्होंने तुरंत दिल्ली पुलिस को और तहसीलदार को मौके पर बुलाकर फैक्ट्री के अंदर रेड करवाया. इस दौरान उन्हें पता चला कि पुरानी डेट हटाकर नई एक्सपायरी डेट का लेबल लगाया जा रहा था.
ओखला स्थित इस फैक्ट्री में चलने वाला काम लोगों की स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक था हालांकि छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान और मजिस्ट्रेट की टीम मौजूद रही और इलाके के फूड इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया था ताकि इन पर कठोर कार्रवाई किया जा सके.
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