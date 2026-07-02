ETV Bharat / state

दिल्ली: धड़ल्‍ले से चल रहा था खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट बदलने का कारोबार, एनएचआरसी के छापे में हुए कई खुलासे

दिल्ली के ओखला फेज टू में खाद्य सामग्री का एक्सपायरी डेट बदलने का कार्य करने वाली एक फैक्ट्री को एनएचआरसी ने सील कर दिया.

एनएचआरसी के छापे में हुए कई खुलासे
एनएचआरसी के छापे में हुए कई खुलासे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 2, 2026 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली के ओखला फेज टू इलाके में खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट बदलने का कार्य एक फैक्ट्री के अंदर बड़ी तेजी से चल रहा था. इस रैकेट का भंडाफोड़ एनएचआरसी और दिल्ली पुलिस ने मिलकर भंडाफोड़ किया. यहां बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्रियों का एक्सपायरी डेट बदलकर नई एक्सपायरी डेट का लेबल लगाया जा रहा था.

एनएचआरसी ने इसे बड़ा अपराध बताया और कहा कि लोगों की जान के साथ ये फैक्ट्री मालिक खिलवाड़ कर रहे थे. मामले में छानबीन के बाद पता चला कि जिन खाद्य उत्‍पादों की एक्सपायरी डेट करीब होते हैं, उस पर नया लेबल लगाकर एक्सपायरी डेट एक्सटेंड कर दिया जाता है.

प्रियंक कानूनगो, मेंबर एनएचआरसी (ETV Bharat)

इस दौरान एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बताया कि उन्हें पता चला था कि इस फैक्ट्री के अंदर बाल मजदूर है, लेकिन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचने पर देखा कि कि यहां कुछ और ही काम हो रहा है. उन्‍होंने तुरंत दिल्ली पुलिस को और तहसीलदार को मौके पर बुलाकर फैक्ट्री के अंदर रेड करवाया. इस दौरान उन्‍हें पता चला कि पुरानी डेट हटाकर नई एक्सपायरी डेट का लेबल लगाया जा रहा था.

ओखला स्थित इस फैक्‍ट्री में चलने वाला काम लोगों की स्‍वास्‍थ्‍य के लिए बेहद खतरनाक था हालांकि छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान और मजिस्ट्रेट की टीम मौजूद रही और इलाके के फूड इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया था ताकि इन पर कठोर कार्रवाई किया जा सके.

इसे भी पढ़ें:

TAGGED:

EXPIRY DATES OF FOOD PRODUCTS
NHRC RAID
खाद्य सामग्री का एक्सपायरी डेट
एनएचआरसी की टीम का छापा
EXPIRY DATES OF FOOD PRODUCTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.