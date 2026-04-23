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रांची विश्वविद्यालय में NHRC पर्यवेक्षक का दौरा, मानवाधिकार एजेंडे को मिला नया जोर

रांची: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), नई दिल्ली के विशेष पर्यवेक्षक प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी ने 22 अप्रैल को रांची विश्वविद्यालय का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने रांची वीमेंस कॉलेज सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और छात्रों व शिक्षकों से संवाद स्थापित किया. इस दौरे का उद्देश्य विश्वविद्यालय में मानवाधिकार, लैंगिक समानता और संस्थागत व्यवस्थाओं की स्थिति का आकलन करना रहा.

विश्वविद्यालय भ्रमण के बाद आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक

भ्रमण के बाद शहीद चौक स्थित कुलपति कॉन्फ्रेंस हॉल में कुलपति और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक में मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों, जागरूकता और विश्वविद्यालय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा हुई. कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि यहां लगभग 75 प्रतिशत छात्राएं हैं और स्वर्ण पदक प्राप्त करने में भी वे आगे हैं.

विश्वविद्यालय की आधारभूत सुविधाओं पर जोर

बैठक के दौरान विश्वविद्यालय की आधारभूत सुविधाओं साफ-सफाई, एंबुलेंस सेवा, पुस्तकालय, सैनिटेशन, वेंडिंग मशीन, कॉमन रूम और खेल सुविधाओं की भी जानकारी दी गई. डिप्टी डायरेक्टर वोकेशनल डॉ. स्मृति सिंह ने मानवाधिकार और लैंगिक समानता से जुड़े विभागों, समितियों और गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण किया.

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय में हो रहे कार्यों की सराहना करते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए. उन्होंने सभी संबद्ध कॉलेजों में मानवाधिकार सेल और क्लब बनाने तथा उसका नोडल केंद्र रांची विश्वविद्यालय को बनाने की बात कही. इसके साथ ही मानवाधिकार विषय पर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने, नियमित वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित करने तथा इस विषय को विश्वविद्यालय के जर्नल्स में शामिल करने का सुझाव दिया.

मानव अधिकार क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को सम्मानित

उन्होंने यह भी कहा कि मानवाधिकार के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाए और 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुके विद्यार्थियों को दोबारा मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जाए. लैंगिक समानता पर ठोस पहल, NHRC की वेबसाइट और प्रकाशनों से अपडेट रहने तथा शैक्षणिक सामग्री साझा करने पर भी जोर दिया गया. प्रो. त्रिपाठी ने प्रेरणादायक पहल के रूप में भारत की पहली महिला कुलपति डॉ. हंसा मेहता के योगदान को छात्रों तक पहुंचाने और परिसर में उनकी तस्वीर प्रदर्शित करने का सुझाव दिया.