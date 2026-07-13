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उरला फैक्ट्री हादसा, तीन मजदूरों की मौत पर NHRC का एक्शन, छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा नोटिस

उरला फैक्ट्री हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस भेजा है.

National Human Rights Commission
NHRC का एक्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 10:54 PM IST

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नई दिल्ली: उरला इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में हुए हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. एनएचआरसी ने छत्तीसगढ़ सरकार और राज्य पुलिस को नोटिस जारी किया है. इस हादसे में तीन मजदूरों की मौत हुई थी. जिसमें घायल कमल सिंह ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया. जबकि लाल सिंह और अरुण पांडे की मौके पर ही मौत हो गई. कमल सिंह और लाल सिंह मध्य प्रदेश के डिंडोरी निवासी थे. जबकि अरुण पांडे जांजगीर चांपा के रहने वाले थे. इस फैक्ट्री में गाड़ियों के कल पुर्जे तैयार किए जाते थे.

एनएचआरसी ने दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

NHRC ने कहा कि उसने मीडिया की एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि 7 जुलाई को रायपुर के उरला इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री में हुए धमाके में कम से कम तीन मज़दूरों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. आयोग ने एक बयान में कहा कि यह धमाका कथित तौर पर फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने के कारण हुआ था. आयोग ने कहा है कि अगर समाचार रिपोर्ट की बातें सच हैं, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है.

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस

आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी कर दो हफ़्ते के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. उम्मीद है कि रिपोर्ट में घायलों की सेहत की स्थिति के साथ-साथ मृतकों और घायलों के परिजनों को दिए गए मुआवज़े (यदि कोई हो) की जानकारी भी शामिल होगी. आयोग ने कहा कि 8 जुलाई की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, घायल मज़दूरों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया और फैक्ट्री को बंद कर दिया गया.

सोर्स: पीटीआई

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