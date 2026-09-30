टनल से मलबे का रिसाव: NHPC ने मानी ग्रामीणों की 16 मांगें, जानिए कब शुरू होगा सड़क बहाली का कार्य?
महत्वपूर्ण बैठक में प्रभावित दो पंचायतों के किसानों और बागवानों की परेशानी को देखते हुए सड़क को जल्द-से-जल्द बहाल करने पर सहमति जताई गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 7:41 AM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू की सैंज घाटी में 19 सितंबर को एनएचपीसी की पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-दो के एडिट-5 में हुए टनल रिसाव से प्रभावित लोगों के घर, जमीन और फसल के नुकसान का मुआवजा देने पर परियोजना प्रबंधन सहमत हो गया है. रिसाव के कारण होमस्टे, टैक्सी संचालकों, किसानों और बागवानों को हुए नुकसान की भरपाई पर भी एनएचपीसी ने हामी भर दी है. ग्रामीणों, कुल्लू प्रशासन और एनएचपीसी प्रबंधन के साथ हुई बैठक में 9 दिन से बंद सिउंड-कमटन सड़क को प्रभावित किसानों-बागवानों की सुविधा के लिए तत्काल बहाल करने पर भी सहमति बनी है.
NHPC ने मानी ग्रामीणों की 16 मांगें
प्रभावित लोगों का कहना है कि, प्रभावित पंचायतों को मांगों पर लिखित समझौते की प्रति मिलने तक टनल का रिस्टोर कार्य शुरू नहीं करने दिया जाएगा. उपमंडलाधिकारी बंजार की अध्यक्षता में सैंज बिहाली में हुई बैठक में परियोजना प्रबंधन, प्रभावित पंचायतों के प्रधान और एपीएमसी अध्यक्ष राम सिंह मियां मौजूद रहे. रैला पंचायत के प्रधान टेक सिंह और रैला-दो के प्रधान डावे राम राणा ने बताया कि, पंचायतों की ओर से 16 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया था. बैठक में मांगों पर करीब 99 फीसदी सहमति बन गई है. अब लिखित समझौते से संबंधित दस्तावेज तैयार किए जाने हैं. पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार एनएचपीसी प्रभावित लोगों के घरों, जमीन और फसल के नुकसान का मुआवजा देने के लिए तैयार हो.
नुकसान की भरपाई पर भी बनी सहमति
बैठक में होमस्टे, टैक्सी संचालकों, किसानों और बागवानों को हुए नुकसान की भरपाई पर भी सहमति बनी है. प्रभावित दो पंचायतों के किसानों और बागवानों की परेशानी को देखते हुए सड़क को तुरंत बहाल करने पर सहमति जताई गई है. हालांकि, प्रभावितों ने स्पष्ट किया है कि लिखित समझौते की प्रति मिलने तक परियोजना की टनल का रिस्टोर कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा. ऐसे में सड़क बहाली का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन टनल की मरम्मत शुरू करने को लेकर अभी अंतिम सहमति बाकी है. मामले को लेकर प्रशासन और प्रभावित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है. इसमें सामने आए पहलुओं को लेकर दस्तावेजी प्रक्रिया चल रही है. -रंजीत सिंह, महाप्रबंधक, पार्वती जलविद्युत परियोजना चरण-दो
19 सितंबर को हुआ था मलबे का रिसाव
19 सितंबर को पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-दो के एडिट-5 से पानी और मलबे का रिसाव हुआ था. हादसे में तीन घर क्षतिग्रस्त हुए थे, जबकि दो घरों, होमस्टे और दुकान में पानी और मलबा घुस गया था. सिउंड-कमटन सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई थी. ग्रामीणों ने मांगों पर समाधान होने तक सड़क बहाली रोक रखी थी. 9 दिन बाद हुई बैठक में मुआवजे और सड़क बहाली को लेकर सहमति बनने से प्रभावित किसानों-बागवानों को राहत की उम्मीद जगी है.
'परियोजना की लापरवाही से हुआ नुकसान'
एपीएमसी के अध्यक्ष राम सिंह मियां का कहना है कि, "मामले को लेकर बैठक हुई है. इसमें प्रभावित ग्रामीणों, स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने 16 सूत्रीय मांगपत्र पर चर्चा की गई. यह घटना एनएचपीसी की लापरवाही के कारण हुई है. इसके चलते प्रभावितों के 16 सूत्रीय मांगपत्र को मानने के लिए एनएचपीसी राजी हो गई है."
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