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टनल से मलबे का रिसाव: NHPC ने मानी ग्रामीणों की 16 मांगें, जानिए कब शुरू होगा सड़क बहाली का कार्य?

NHPC ने मानी ग्रामीणों की 16 मांगें ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू की सैंज घाटी में 19 सितंबर को एनएचपीसी की पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-दो के एडिट-5 में हुए टनल रिसाव से प्रभावित लोगों के घर, जमीन और फसल के नुकसान का मुआवजा देने पर परियोजना प्रबंधन सहमत हो गया है. रिसाव के कारण होमस्टे, टैक्सी संचालकों, किसानों और बागवानों को हुए नुकसान की भरपाई पर भी एनएचपीसी ने हामी भर दी है. ग्रामीणों, कुल्लू प्रशासन और एनएचपीसी प्रबंधन के साथ हुई बैठक में 9 दिन से बंद सिउंड-कमटन सड़क को प्रभावित किसानों-बागवानों की सुविधा के लिए तत्काल बहाल करने पर भी सहमति बनी है.