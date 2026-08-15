टीबी मुक्त के लिए राज्यभर के मुखिया से मांगा गया सहयोग, 2026 में 31 हजार मरीजों की हुई पहचान
टीबी मुक्त झारखंड के लिए NHM के अभियान निदेशक ने राज्यभर के मुखिया से सहयोग मांगा है.
Published : August 15, 2026 at 10:40 AM IST
रांची: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लिए, राज्य भर के सभी मुखियाओं से सहयोग की अपील की है. भारत सरकार के 2030 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य के तहत राज्य में टीबी मुक्त भारत अभियान तेजी से चलाया जा रहा है. इसके तहत अत्याधुनिक हैंड हेल्ड एक्स-रे मशीन से गांवों व वार्डों में स्क्रीनिंग कर बिना लक्षण वाले मरीजों की भी पहचान की जा रही है.
2025 में 67049 टीबी मरीजों की हुई थी पहचान
राज्य में वर्ष 2025 में 67 हजार 49 और जनवरी से जून 2026 में करीब 31 हजार टीबी मरीजों की पहचान कर उनका निशुल्क इलाज किया गया है. अब तक राज्य की 455 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हो चुका है. अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने जनप्रतिनिधियों से निक्षय मित्र बनकर मरीजों को पोषण सहायता देने और हर माह की 24 तारीख को स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी जांच/टेलीमेडिसिन सुविधा का लाभ उठाने के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया है.
पंचायतों से मांगी गई मरीजों की जानकारी
अभियान निदेशक ने पंचायत प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र में टीबी मरीजों की स्थिति पर नजर रखने की अपील की है. पत्र में पंचायत प्रतिनिधियों से कहा गया है कि यदि उनके पंचायत क्षेत्र में उपचाररत टीबी मरीजों की संख्या विभागीय जानकारी से अधिक या कम है, तो इसकी सूचना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दी जाए.
इससे क्षेत्र में टीबी मरीजों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने और उन्हें समय पर जांच एवं उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
टीबी मुक्त पंचायत की ओर कदम!— Health Jharkhand (@HLTH_JHARKHAND) August 13, 2026
लोहरदगा में जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा BPMs एवं MOICs के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को MD, NHMकी ओर से टीबी उन्मूलन हेतु अपील पत्र वितरित किया गया
सदर चाईबासा प्रखंड की नीमडीह पंचायत की मुखिया को भी टीबी मुक्त पंचायत हेतु अपील पत्र सौंपा गया pic.twitter.com/bw9OBOXgWj
हर महीने 24 तारीख को होगी जांच की पहल
पत्र में टीबी मरीजों के नियमित उपचार और फॉलोअप पर भी जोर दिया गया है. प्रत्येक माह की 24वीं तारीख को संबंधित लोग अपने HSC पर CHO से संपर्क कर टीबी की जांच के लिए जा सकते हैं. जरूरत पड़ने पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सक से संपर्क अथवा CHC/PHC में जांच कराने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है. जांच में टीबी की पुष्टि होने के बाद मरीजों को नियमित उपचार कराने की अपील की गई है.
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