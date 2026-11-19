NHM भर्ती में गड़बड़ी: 13 कर्मचारियों की नौकरी समाप्त, CHMO-DPM को नोटिस जारी, अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल
नौकरी गंवाने वाले चयनित अभ्यर्थियों ने कहा- नर्सिंग पदों पर गड़बड़ी मिली है तो बाकी लोगों को बहाल किया जाए
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 5:44 PM IST
कवर्धा: कबीरधाम जिले के स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत हुई संविदा भर्ती में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है. जांच में उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों की ओवरराइटिंग, 20 की जगह 22 प्रश्नों का मूल्यांकन, अपात्र अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में शामिल करने और कलेक्टर की अनुमति के बिना नियुक्ति आदेश जारी करने जैसी गड़बड़ियां सामने आई हैं. कार्रवाई के बाद 13 कर्मचारियों की नौकरी से हटा दिया गया है, वहीं कलेक्टर के अनुशंसा पर जिला स्वस्थ्य अधिकारी और जिला प्रोग्राम मैनेजर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
18 संविदा पदों पर थी भर्ती
दरअसल, NHM के तहत 14 श्रेणियों के 18 संविदा पदों पर भर्ती के लिए 500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 13 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पाकर काम भी शुरू कर दिया. एक-एक माह का वेतन भी मिल गया था. इसी बीच भर्ती में अनियमितता की शिकायत मिली. इस पर कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित की गई.
18 पदों पर नियुक्ति आदेश निरस्त
समिति ने 13 नवंबर को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें चयन प्रक्रिया में कई गंभीर खामियों की पुष्टि हुई. जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर के निर्देश पर 16 नवंबर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. देवेंद्र कुमार तुरे ने सभी 18 पदों की चयन सूची और नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए.
जांच के दौरान कई खामियां सामने आई थी, बिना अनुमोदन चयन आदेश जारी हुआ. कई प्रक्रिया के दौरान त्रुटि पायी गई है. शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है- तुलिका प्रजापति, कलेक्टर, कबीरधाम
अभ्यर्थियों ने उठाई आवाज
इस कार्रवाई का सीधा असर उन 13 कर्मचारियों पर पड़ा, जो चयनित होकर अपनी सेवाएं दे रहे थे. उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं. नौकरी गंवाने वाले चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा दी थी और चयन के बाद जिम्मेदारी से काम कर रहे थे. यदि भर्ती प्रक्रिया में अधिकारियों ने गड़बड़ी की है तो इसकी सजा अभ्यर्थियों को क्यों भुगतनी पड़ रही है?
अगर नर्सिंग के पदों पर गड़बड़ी मिली है तो सिर्फ नर्सिंग के पदों को निरस्त किया जाया, बाकी लोगों को बहाल किया जाए, कार्रवाई उनपर हो जिन्होंने गड़बड़ी की है- टिकेश्वरी सिंह, चयनित अभ्यर्थी
अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भर्ती में अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कब कार्रवाई होगी? क्या प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा या फिर कार्रवाई की गाज केवल नौकरी पाने वालों पर ही गिरती रहेगी?