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NHM भर्ती में गड़बड़ी: 13 कर्मचारियों की नौकरी समाप्त, CHMO-DPM को नोटिस जारी, अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल

NHM भर्ती में गड़बड़ी: 13 कर्मचारियों की नौकरी समाप्त, CHMO-DPM को नोटिस जारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा: कबीरधाम जिले के स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत हुई संविदा भर्ती में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है. जांच में उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों की ओवरराइटिंग, 20 की जगह 22 प्रश्नों का मूल्यांकन, अपात्र अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में शामिल करने और कलेक्टर की अनुमति के बिना नियुक्ति आदेश जारी करने जैसी गड़बड़ियां सामने आई हैं. कार्रवाई के बाद 13 कर्मचारियों की नौकरी से हटा दिया गया है, वहीं कलेक्टर के अनुशंसा पर जिला स्वस्थ्य अधिकारी और जिला प्रोग्राम मैनेजर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

चयनित अभ्यर्थियों ने कहा- नर्सिंग पदों पर गड़बड़ी मिली है तो बाकी लोगों को बहाल किया जाए (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 18 संविदा पदों पर थी भर्ती दरअसल, NHM के तहत 14 श्रेणियों के 18 संविदा पदों पर भर्ती के लिए 500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 13 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पाकर काम भी शुरू कर दिया. एक-एक माह का वेतन भी मिल गया था. इसी बीच भर्ती में अनियमितता की शिकायत मिली. इस पर कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित की गई.