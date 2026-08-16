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NHM की अभियान निदेशक ने मोहनपुर सीएचसी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रचार-प्रसार का निर्देश

मोहनपुर सीएचसी का निरीक्षण करतीं एनएचएम की अभियान निदेशक आराधना पटनायक. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: संथाल परगना में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ बनाने को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है. इसी क्रम में रविवार को राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन की अभियान निदेशक आराधना पटनायक ने देवघर जिले के मोहनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और NQAS सर्टिफाइड जमुनिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया.

इस दौरान अभियान निदेशक ने जमुनिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर में संस्थागत प्रसव की सुविधा शुरू करने के निर्देश पदाधिकारियों को दिया. उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और आम लोगों को इन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया.

ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी पहुंचाने का निर्देश

NHM की अभियान निदेशक आराधना पटनायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और स्वास्थ्य पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उपलब्ध सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई जाए. उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और सुविधाओं का लाभ तभी अधिक लोगों तक पहुंचेगा, जब लोगों को इसकी सही और पूरी जानकारी होगी. उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया.

मोहनपुर CHC की व्यवस्था से संतुष्ट दिखीं अभियान निदेशक

मोहनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (NQAS) के अंतर्गत आता है. निरीक्षण के दौरान केंद्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं को देखकर अभियान निदेशक ने संतुष्टि जाहिर की. इस दौरान उन्होंने जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति की भी जानकारी पदाधिकारियों से ली.

संथाल के स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति की ली जानकारी

अभियान निदेशक ने संथाल परगना के पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और जामताड़ा समेत विभिन्न जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी अधिकारियों से ली. उन्होंने स्वास्थ्य संस्थानों में मौजूद कमियों को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी बहुल इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रचार-प्रसार के साथ-साथ स्वास्थ्य कर्मियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी.