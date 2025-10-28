ETV Bharat / state

हिमाचल के इन 15 बड़े अस्पतालों में लगेंगे CCTV कैमरे, मरीजों को नहीं होगी परेशानी, शिमला से होगी निगरानी

सीसीटीवी लगने के बाद शिमला में बैठे अधिकारी एक क्लिक पर यह देख सकेंगे कि प्रदेश के किस अस्पताल में क्या चल रहा है. साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि कौन डॉक्टर कितने बजे आया, कितनी देर तक ओपीडी में रहा, और मरीजों को सेवा देने में कितना समय दिया. सरकार के इस फैसले के बाद अब अस्पतालों में कामकाज पूरी तरह पारदर्शी होगा. इसी कड़ी में निदेशालय से एक टीम क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर भी पहुंची. टीम ने अस्पताल का निरीक्षण कर कैमरे लगाने का पूरा खाका तैयार किया.

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश सरकार अब अस्पतालों में डॉक्टर के देर से आने, मरीजों को इंतजार करवाने या कर्मचारियों के लापरवाह रवैये पर लगाम कसने की तैयारी में है. प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बड़ा डिजिटल कदम उठाया है. हिमाचल के 15 प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में करोड़ों रुपए की लागत से अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनकी लाइव मॉनिटरिंग सीधे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) निदेशालय शिमला से होगी.

24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए प्रशिक्षित स्टाफ रहेगा तैनात

वर्तमान में बिलासपुर अस्पताल में 40 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट के बाद इनकी संख्या 100 से अधिक हो जाएगी. कैमरे अस्पताल के हर महत्वपूर्ण हिस्से ओपीडी, इमरजेंसी, वार्ड, फार्मेसी, पार्किंग और प्रशासनिक ब्लाक में लगाए जाएंगे. इन सभी कैमरों की निगरानी के लिए शिमला स्थित एनएचएम निदेशालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा. यहां 24 घंटे निगरानी के लिए विशेषज्ञ तकनीकी टीम तैनात रहेगी.

एनएचएम निदेशालय से होगी सीधी निगरानी

बिलासपुर चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एके सिंह ने कहा कि, किसी भी अस्पताल में गड़बड़ी, लापरवाही या मरीजों की शिकायत आने पर तत्काल कार्रवाई संभव होगी. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, इस कदम से अस्पतालों में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन बढ़ेगा. डॉक्टरों व कर्मचारियों की समय पालन व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण रहेगा. अब किसी भी अधिकारी के लिए देर से पहुंचना या ओपीडी में अनुपस्थित रहना आसान नहीं होगा.

बिलासपुर अस्पताल में सीसीटीवी से मॉनिटरिंग (ETV Bharat)

CCTV लगाने के पीछे मुख्य कारण

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, स्वास्थ्य संस्थानों में कई दफा नए-नए विवाद देखने को मिलते हैं. कभी डॉक्टर से अभद्र व्यवहार का मामला सामने आता है तो कभी मरीज के साथ आए तीमारदार चिकित्सक के अलावा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर कई तरह के आरोप लगा देते हैं. इसके अलावा कोलकाता के स्वास्थ्य संस्थान में हुई घटना के बाद स्वास्थ्य महकमा और सजग हो गया है. जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही अन्य लोगों की सुरक्षा के लिहाज से भी स्वास्थ्य संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है.

इन 15 अस्पतालों में लगाए जाएंगे कैमरे

सीसीटीवी लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश के 15 बड़े अस्पतालों का चयन किया गया है. क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, जोनल अस्पताल धर्मशाला, सिविल अस्पताल पालमपुर, सिविल अस्पताल नूरपुर, दीन दयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल शिमला, सिविल अस्पताल रोहड़ू, एमजीएमएससी खनेरी-रामपुर, हिमाचल अस्पताल ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन शिमला, जोनल अस्पताल मंडी, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन, एचपी टीबी सेनिटोरियम धरमपुर, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, क्षेत्रीय अस्पताल केलांग और क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ शामिल किए गए हैं.

शिमला से बिलासपुर अस्पताल पहुंची टीम

"हिमाचल प्रदेश के 15 स्वास्थ्य संस्थानों में कैमरे लगाए जा रहे हैं. इसी संदर्भ में बिलासपुर अस्पताल को भी चिन्हित किया गया है. यहां पर कैमरे लगाने के स्थानों का चयन किया जा रहा है. इन सभी कैमरों का कंट्रोल रूम शिमला होगा. यह कैमरे एनएचएम के तहत लगाए जा रहे हैं." - डॉ. एके सिंह, चिकित्सा अधीक्षक, बिलासपुर

