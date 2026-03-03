ETV Bharat / state

NHM के अभियान निदेशक ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को जारी की एडवाइजरी, हीट वेव को लेकर करे विशेष इंतेजाम

रिपोर्ट: उपेंद्र कुमार

रांची: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा बढ़ती ग्लोबर वार्मिंग और आबादी के आलोक में वर्ष 2026 में अत्यधिक गर्मी से बचाव, रोकथाम, निगरानी और उपचार के लिए तैयारी को अत्यंत आवश्यक बताया. राज्य के NHM अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने सभी जिलों के सिविल सर्जन के लिए एडवाइजरी जारी की है. यह एडवाइजरी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा Advisory Summer 2026 के आलोक में जारी किया गया है.



इस एडवाइजरी के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों को हीट वेव और उससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के दौरान प्रबंधन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर लेने को कहा गया है. लू की वजह से होने वाली मौत को कम करने के उद्देश्य से लू लगे व्यक्ति को अस्पताल या किसी भी स्वास्थ्य संस्थान पहुंचने पर सर्वप्रथम COOL FIRST THEN TRANSPORT SECOND की नीति अपनाते हुए जरूरत पड़ने पर 108 एंबुलेंस से हायर सेंटर भेजने की सलाह दी गई है.

हीट वेव से बचाव के उपाय (सौ. IPRD Jharkhand)





क्यों 1 मार्च से हीट वेव को लेकर विशेष एडवाइजरी करनी पड़ी जारी



भारत में लगातार बढ़ते तापमान और हीट वेव की घटनाओं को देखते हुए National Centre for Disease Control (NCDC) और स्वास्थ्य मंत्रालाय ने वर्ष 2026 के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. 2024 और 2025 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद 2026 में भी कई क्षेत्रों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है. ऐसे में हीट रिलेटेड बीमारियों (HRI) की रोकथाम और प्रबंधन को लेकर स्वास्थ्य तंत्र की तैयारी बेहद आवश्यक है. झारखंड में भी 1 मार्च को न्यूनतम तापमान कई जिलों में सामान्य से अधिक रहा है और मौसम केन्द्र रांची ने मार्च महीने में तापमान बढ़ोतरी की बात कही है.