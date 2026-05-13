NHM संविदा भर्ती का परिणाम जारी, पदों के मुकाबले चयन कम
गैर अनुसूचित क्षेत्र में 64 और अनुसूचित क्षेत्र में 2 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन. 262 पदों के मुकाबले 66 का चयन हो सका.
Published : May 13, 2026 at 4:41 PM IST
जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत संविदा भर्ती-2025 के विभिन्न पदों का अंतिम परिणाम जारी कर दिया. बोर्ड ने सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर सर्टिफिकेट और डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेज दी. हालांकि पदों की तुलना में अभ्यर्थियों का चयन काफी कम हुआ है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से राजस्थान संविदा भर्ती नियम-2022 के तहत इन पदों के लिए 2 जून से 13 जून 2025 के बीच परीक्षाएं कराई गई थी. लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया.
डाटा एंट्री के 262 पदों के मुकाबले 66 अभ्यर्थी चयनित: संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 262 पदों पर भर्ती प्रस्तावित थी. इनमें 199 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 63 पद अनुसूचित क्षेत्र के थे. कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद गैर अनुसूचित क्षेत्र में 64 और अनुसूचित क्षेत्र में केवल 2 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया गया है. इस तरह कुल 262 पदों के मुकाबले सिर्फ 66 अभ्यर्थियों का चयन हो सका.
पढ़ें: प्लाटून कमाण्डर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, इंटरव्यू के बाद आएगा अंतिम परिणाम, NHM नर्सिंग भर्ती की मेरिट लिस्ट भी जारी
ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के 53 पदों में 21 का चयन :संविदा खण्ड कार्यक्रम अधिकारी (ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर) के कुल 53 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चलाई गई थी. इनमें 42 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 11 पद अनुसूचित क्षेत्र के थे. पात्रता जांच के बाद गैर अनुसूचित क्षेत्र में 20 और अनुसूचित क्षेत्र में 1 अभ्यर्थी को अंतिम रूप से चयनित किया गया. यानी कुल 53 पदों के मुकाबले केवल 21 अभ्यर्थियों का चयन हुआ.
सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर के 565 पदों में से सिर्फ 49 का चयन: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की निगरानी करने और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 565 पदों पर भर्ती परीक्षा कराई थी. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिलहाल नॉन टीएसपी क्षेत्र के 48 और टीएसपी क्षेत्र के लिए एक अभ्यर्थी का ही चयन हो पाया है. बोर्ड ने स्पष्ट किया, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति तभी दी जाएगी जब विभागीय स्तर पर उनकी पात्रता अंतिम रूप से सही पाई जाएगी. यदि किसी भी स्तर पर दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं या अन्य अनियमितता सामने आती है तो चयन खुद-ब-खुद निरस्त कर दिया जाएगा.
पढ़ें:राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड : 12 दिन में NHM और RAJMES की संविदा आधारित 19 भर्ती परीक्षाएं, 86.68 प्रतिशत रही उपस्थिति
पात्रता जांच रिपोर्ट के आधार पर रिजल्ट: बोर्ड अध्यक्ष ने ये भी कहा कि परिणाम NHM से प्राप्त पात्रता जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है. विभागीय स्तर पर किसी अभ्यर्थी की पात्रता में बदलाव होने या अन्य मामला सामने आने पर परिणाम में संशोधन किया जा सकता है. हालांकि भर्ती परिणाम में बड़ी संख्या में पद खाली रहने से अभ्यर्थियों के बीच ये रिजल्ट चर्चा का विषय बना हुआ है. ऐसे ने अब युवाओं की नजर बोर्ड की आगे की प्रक्रिया और संभावित वेटिंग सूची पर टिकी हुई है.
पढ़ें:NHM और मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संविदा भर्ती परीक्षा का संशोधित टाइम टेबल जारी, जून में होंगे एग्जाम