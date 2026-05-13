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NHM संविदा भर्ती का परिणाम जारी, पदों के मुकाबले चयन कम

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत संविदा भर्ती-2025 के विभिन्न पदों का अंतिम परिणाम जारी कर दिया. बोर्ड ने सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर सर्टिफिकेट और डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेज दी. हालांकि पदों की तुलना में अभ्यर्थियों का चयन काफी कम हुआ है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से राजस्थान संविदा भर्ती नियम-2022 के तहत इन पदों के लिए 2 जून से 13 जून 2025 के बीच परीक्षाएं कराई गई थी. लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया.

डाटा एंट्री के 262 पदों के मुकाबले 66 अभ्यर्थी चयनित: संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 262 पदों पर भर्ती प्रस्तावित थी. इनमें 199 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 63 पद अनुसूचित क्षेत्र के थे. कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद गैर अनुसूचित क्षेत्र में 64 और अनुसूचित क्षेत्र में केवल 2 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया गया है. इस तरह कुल 262 पदों के मुकाबले सिर्फ 66 अभ्यर्थियों का चयन हो सका.

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ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के 53 पदों में 21 का चयन :संविदा खण्ड कार्यक्रम अधिकारी (ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर) के कुल 53 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चलाई गई थी. इनमें 42 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 11 पद अनुसूचित क्षेत्र के थे. पात्रता जांच के बाद गैर अनुसूचित क्षेत्र में 20 और अनुसूचित क्षेत्र में 1 अभ्यर्थी को अंतिम रूप से चयनित किया गया. यानी कुल 53 पदों के मुकाबले केवल 21 अभ्यर्थियों का चयन हुआ.