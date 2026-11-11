एनएचएम संविदा कर्मचारियों को मिलेगा ईपीएफ व जीपीएफ का लाभ, प्रस्ताव पास
अब 15 हजार रुपये से अधिक मानदेय पाने वाले संविदा कर्मियों को भी कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिल सकेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 2:28 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारियों की लंबित मांगों पर शासन ने सकारात्मक फैसला लेते हुए कर्मचारियों को सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.
अब 15 हजार रुपये से अधिक मानदेय पाने वाले संविदा कर्मियों को भी कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिल सकेगा. इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी और पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी मिलेगी.
संविदा कर्मचारियों की मांगो को लेकर एनएचएम यूपी की कार्य परिषद की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मयंक प्रताप सिंह के मुताबिक, अब 15 हजार रुपये से अधिक मानदेय पाने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा।.
वहीं, संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा.
दरअसल, एनएचएम संविदा कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर पिछले महीने यूपी एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ और संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने आंदोलन शुरू किया था.
शासन की ओर से मांगों पर विचार करने और उन्हें पूरा करने का आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन स्थगित कर दिया था. अब कार्य परिषद की बैठक में प्रमुख मांगों को स्वीकृति मिलने से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
यूपी एनएचएम के अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान योजना के बजाय निजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से अलग व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है. इससे कर्मचारियों और उनके परिजनों को इलाज के खर्च में आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी.