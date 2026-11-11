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एनएचएम संविदा कर्मचारियों को मिलेगा ईपीएफ व जीपीएफ का लाभ, प्रस्ताव पास

एनएचएम संविदा कर्मचारियों को मिलेगा ईपीएफ व जीपीएफ का लाभ. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारियों की लंबित मांगों पर शासन ने सकारात्मक फैसला लेते हुए कर्मचारियों को सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.

अब 15 हजार रुपये से अधिक मानदेय पाने वाले संविदा कर्मियों को भी कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिल सकेगा. इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी और पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी मिलेगी.

संविदा कर्मचारियों की मांगो को लेकर एनएचएम यूपी की कार्य परिषद की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मयंक प्रताप सिंह के मुताबिक, अब 15 हजार रुपये से अधिक मानदेय पाने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा।.