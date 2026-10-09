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इटावा में NHM संविदा कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन, कर्मचारी हितों से मांगें

इटावा में NHM संविदा कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन ( Photo Credit: ETV Bharat )

इटावा: उत्तर प्रदेश के इटावा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय के बाहर एकजुट होकर शासन और प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की.

धरना-प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद उन्हें कई ऐसी सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, जिनकी वे लगातार मांग करते आ रहे हैं. कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में समान काम के लिए समान वेतन, अनुकंपा नियुक्ति, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, एचआरए यानी मकान किराया भत्ता और अन्य कर्मचारी हितों से जुड़ी मांगें शामिल हैं.