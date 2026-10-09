इटावा में NHM संविदा कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन, कर्मचारी हितों से मांगें
कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कई ऐसी सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 1:54 PM IST
इटावा: उत्तर प्रदेश के इटावा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय के बाहर एकजुट होकर शासन और प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की.
धरना-प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद उन्हें कई ऐसी सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, जिनकी वे लगातार मांग करते आ रहे हैं. कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में समान काम के लिए समान वेतन, अनुकंपा नियुक्ति, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, एचआरए यानी मकान किराया भत्ता और अन्य कर्मचारी हितों से जुड़ी मांगें शामिल हैं.
इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों ने नियमित भर्तियों में उनके लिए उचित कोटा निर्धारित किए जाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई. कर्मचारियों का कहना है कि नियमित भर्ती प्रक्रिया में वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे संविदा कर्मियों के अनुभव और सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित अवसर मिलना चाहिए.
धरने के दौरान कर्मचारियों ने शासन-प्रशासन से अपील की कि उनकी समस्याओं और मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं. वहीं, स्टाफ नर्स शीला और कर्मचारी रोहित पाराशर ने भी अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाई.
उनका कहना है कि संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का लंबे समय से समाधान नहीं हुआ है. ऐसे में सरकार को कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जल्द फैसला लेना चाहिए. धरना-प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई.
अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि शासन स्तर पर उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा.
यह भी पढ़ें: इटावा में हृदय विदारक घटना; घर के बेसमेंट में भरे बारिश के पानी में डूबी 14 माह की मासूम
यह भी पढ़ें: इटावा की हॉकी स्टार इशिका ने Asian Games में खेलकर रचा इतिहास, गांव और जिले में जश्न का माहौल