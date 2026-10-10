कासगंज : संविदा कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन जारी, अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
NHM संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण और समान वेतन की मांग की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 6:11 PM IST
कासगंज: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) संविदा कर्मचारी संगठन का तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन आज शनिवार को भी जारी रहा. आंदोलन के तीसरे और अंतिम दिन जिलेभर से आए संविदा कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया.
8 से 10 अक्टूबर तक चले इस प्रदर्शन में जिलेभर से बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी और आशा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जहां कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज उठाई और जमकर नारेबाजी करके विरोध जताया.
संविदा कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं. ऐसे में उन्हें उनके काम के अनुसार वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए. उन्होंने मांग की है कि कर्मचारियों के साथ समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति लागू की जाए और लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाए.
कर्मचारियों का कहना है कि वे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में लगातार योगदान दे रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है. संगठन ने मांग की है कि कर्मचारियों के हित में जरूरी नीतियां लागू की जाएं और उन्हें नौकरी की सुरक्षा दी जाए, ताकि वे बिना किसी चिंता के अपनी जिम्मेदारी निभा सकें.
धरना-प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की. संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 12 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी.
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