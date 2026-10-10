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कासगंज : संविदा कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन जारी, अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

संविदा कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) संविदा कर्मचारी संगठन का तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन आज शनिवार को भी जारी रहा. आंदोलन के तीसरे और अंतिम दिन जिलेभर से आए संविदा कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया.

संविदा कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat) 8 से 10 अक्टूबर तक चले इस प्रदर्शन में जिलेभर से बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी और आशा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जहां कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज उठाई और जमकर नारेबाजी करके विरोध जताया.