NHM संविदाकर्मियों ने मांगा वेतन , कलेक्टर से लगाई गुहार, फिर से आंदोलन की चेतावनी

छत्तीसगढ़ के 16 हजार NHM संविदाकर्मियों को दो माह का वेतन नहीं मिला है.

NHM contract workers appealed
NHM संविदाकर्मियों ने मांगा वेतन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 2, 2025 at 7:31 PM IST

5 Min Read
बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. दो महीनों से लगातार काम करने के बावजूद प्रदेशभर के 16 हजार से ज्यादा NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं मिला है. बलौदाबाजार जिले में भी यही हाल है. पिछले दो महीने से बिना वेतन काम कर रहे 516 कर्मचारियों ने एक बार फिर कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी परेशानियों को रखा और लंबित वेतन जारी करने की मांग दोहराई.

क्या हड़ताल का बदला ले रही है सरकार ?

कर्मचारियों का आरोप है कि 33 दिनों तक चली उनकी हड़ताल का बदला उनसे लिया जा रहा है. विभाग ने अक्टूबर और नवंबर का वेतन रोक दिया है, जबकि उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ. कर्मचारियों का कहना है कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि परिवार चलाना मुश्किल हो गया है. बच्चों की फीस, घर का किराया, बैंक ईएमआई और रोजमर्रा के खर्च तक पूरे नहीं हो पा रहे.

33 दिनों की हड़ताल का असर, लेकिन मांगें अब भी अधूरी

मामला पूरे प्रदेश में शुरू हुए उस बड़े आंदोलन से जुड़ा है जो 18 अगस्त से 19 सितंबर 2025 तक चला. इस हड़ताल में 16 हजार से अधिक NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था. बलौदाबाजार जिले के 516 कर्मचारी भी इसमें शामिल थे.सरकार की तरफ से कुछ बिंदुओं पर आश्वासन जरुर मिला, लेकिन अधिकांश मांगें अभी भी अधूरी बैठी हैं. इसके बावजूद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का फैसला किया था. लेकिन विभाग ने अक्टूबर और नवंबर माह का वेतन रोक दिया, जिससे नाराजगी और चिंता दोनों बढ़ गई हैं.



आर्थिक तंगी ने बढ़ाई मुश्किलें, कई परिवार संकट में

कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से परिवार चलाना बेहद मुश्किल हो गया है. कई घरों में बच्चों की फीस अटक गई है, किराया बकाया है और बैंक की ईएमआई का दबाव अलग है. रोशन लाल, संविदा कर्मचारी का कहना कि हम रोज काम कर रहे हैं, ड्यूटी में एक दिन की भी लापरवाही नहीं करते, लेकिन वेतन रोककर हमें सजा दी जा रही है. दो महीने से बिना पैसा मिले घर चलाना मुश्किल हो गया है. बच्चे परेशान हैं, स्कूल फीस बाकी है। आखिर हम क्या करें?”



सरकार ने हड़ताल खत्म कराने के लिए कई वादे किए थे, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ. उल्टा हमारा वेतन ही रोक दिया गया. हम मजबूरी में फिर कलेक्टर के पास आए हैं.अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो हमें दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा- गंगा राम धीवर, संविदा कर्मचारी

बलौदाबाजार में तीन कर्मचारी नेता अब तक बर्खास्त, बहाली की मांग फिर उठी

कर्मचारियों ने बताया कि हड़ताल अवधि में पूरे प्रदेश से 25 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था.इनमें बलौदाबाजार जिले के तीन कर्मचारी नेता भी शामिल थे.इनकी अब तक बहाली नहीं की गई है. कर्मचारियों ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में मांग की है कि इन तीनों कर्मचारियों को तत्काल सेवा में वापस लिया जाए. उनका कहना है कि संविदा कर्मचारी आंदोलन राज्य स्तर का था, इसलिए बर्खास्तगी जैसे फैसले से कर्मचारियों का मनोबल टूटेगा.

NHM contract workers

जल्द समाधान की मांग, नहीं तो नया आंदोलन तयकर्मचारियों ने दोबारा चेतावनी दी है कि अगर कुछ दिनों के भीतर उनका वेतन नहीं जारी हुआ और मांगों पर विभाग सकारात्मक कार्रवाई नहीं करता तो वे दोबारा आंदोलन की राह पकड़ेंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें आंदोलन नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ेगा. इधर कलेक्टर ने कर्मचारियों की बातों को सुना और कहा कि वे मामले को स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएंगे. कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि वेतन रोकने के कारणों की जानकारी लेकर जल्द कार्यवाही की कोशिश की जाएगी.

दो महीने से बिना वेतन काम कर रहे NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है.बलौदाबाजार में कर्मचारियों का बार-बार कलेक्टर के पास जाना बताता है कि समस्या गंभीर है और इसका जल्द समाधान जरूरी है.अगर वेतन जारी नहीं हुआ और बर्खास्त कर्मचारी बहाल नहीं हुए तो आंदोलन की स्थिति फिर से बन सकती है. इससे जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा. कर्मचारियों की शिकायतें स्पष्ट हैं — उनकी मांगें, उनका अधिकार और उनका वेतन लंबे समय से अटका है. अब फैसला सरकार और विभाग को लेना है कि वे इन कर्मचारियों की परेशानी को हल करते हैं या हालात को वापस आंदोलन की तरफ धकेलते हैं.

