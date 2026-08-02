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कंक्रीट के जंगलों के बीच 'लापता' हो रहीं मधुमक्खियों के लिए NHAI का मास्टरप्लान, यूपी का यह एक्सप्रेस-वे रचेगा इतिहास

अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो आने वाले समय में देश के अन्य एक्सप्रेस-वे और नेशनल हाईवेज के लिए यह एक रोल मॉडल बनेगा.

देश का अनोखा 'बी कॉरिडोर' वाला एक्सप्रेस-वे.
देश का अनोखा 'बी कॉरिडोर' वाला एक्सप्रेस-वे. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 6:50 PM IST

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वाराणसी : रफ्तार के नए हाईवे अक्सर हरियाली और जैव विविधता (Biodiversity) को लील जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा एक्सप्रेस-वे आकार ले रहा है जो कंक्रीट के साथ-साथ प्रकृति को भी सहेजेगा. गाजीपुर-बलिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के 42.5 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में से 11.5 किलोमीटर के हिस्से को देश के पहले 'बी कॉरिडोर' (Bee Corridor) के रूप में विकसित किया जा रहा है. NHAI और वन विभाग की यह जुगलबंदी न सिर्फ विलुप्त हो रहीं मधुमक्खियों को नया जीवन देगी, बल्कि पूर्वांचल के किसानों की फसलों को भी 'परागण संकट' से बचाएगी. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा प्रोजेक्ट और कैसे यह जमीन पर काम करेगा.

गाजीपुर-बलिया एक्सप्रेस-वे का यह 'बी कॉरिडोर' सिर्फ एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सतत विकास) कैसे किया जा सकता है. अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो आने वाले समय में देश के अन्य एक्सप्रेस-वे और नेशनल हाईवेज के लिए यह एक रोल मॉडल बनेगा. विकास की गाड़ी भी दौड़ेगी और प्रकृति का संतुलन भी बना रहेगा. रजनीश त्रिगुणायत के संपादन के साथ वाराणसी से गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट.

देश में सड़कों का जाल मजबूत किया जा रहा है. तेजी से बन रहे एक्सप्रेस-वे और काटे जा रहे पेड़ न सिर्फ पर्यावरण, बल्कि पौधों पर निर्भर रहने वाले छोटे-छोटे जीव को भी प्रभावित कर रहा है. इसमें तितलियां मधुमक्खियां और वह कीट पतंगे हैं जो किसानों के लिए फायदेमंद होते हैं. इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है उन मधुमक्खियों का जीवन जो धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है. वैज्ञानिक शोध में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि यदि मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी, तो बहुत जल्द ही मानव सभ्यता भी मिट जाएगी.

मधुमक्खियों के लिए NHAI का मास्टरप्लान. (Video Credit; ETV Bharat)

मधुमक्खियों का कम होना खतरे की घंटी : मधुमक्खियां मानव सभ्यता के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करती हैं और मधुमक्खियों का खत्म होना निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है. ऐसे में उत्तर प्रदेश में वन विभाग के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने गाजीपुर बलिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे पर मधुमक्खियों को पुनः जीवन देने और किसानों की जिंदगी को बदलने के लिए एक प्लान तैयार किया है. यह प्लान एक्सप्रेस-वे पर 11.5 किलोमीटर लंबा बी कॉरिडोर का है. यह कॉरिडोर देश में पहली बार एक ट्रायल के तौर पर मधुमक्खियों को सुरक्षित और संरक्षित करने के साथ किसानों की फसलों को एक सुरक्षा कवच देने के लिए तैयार किया गया प्लान है.

एक्सप्रेस-वे के किनारे लगाए जा रहे पौधे.
एक्सप्रेस-वे के किनारे लगाए जा रहे पौधे. (Photo Credit; ETV Bharat)

रोड के दोनों ओर उपजाऊ जमीन : वन विभाग के क्षेत्रीय निदेशक एवं वन संरक्षक डॉ. रवि कुमार सिंह का कहना है कि गाजीपुर और बलिया को जोड़ने के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनाया जा रहा है. जिसमें 42.5 किलोमीटर लंबा पाथवे बनाया गया है. रोड के दोनों तरफ उपजाऊ जमीन है. NHAI ने वृक्षारोपण के लिए जमीन वन विभाग को दी है. ग्रीन एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिसर्च में बताया गया है कि खाली भूमि पर वृक्षारोपण कर बाढ़ को रोका जा सकता है. उनके द्वारा दिए गए सुझाव पर गाजीपुर-बलिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के पास खाली जमीन पर बी कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है.

मधुमक्खियां क्यों हैं जरूरी.
मधुमक्खियां क्यों हैं जरूरी? (Photo Credit; ETV Bharat)

मानव जीवन में मधुमक्खियों की भूमिका महत्वपूर्ण : डॉ. रवि ने बताया, इस काम के लिए एक साल पहले हमने 11.5 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को चिन्हित किया है. जिसमें दोनों तरफ हमारे पास 50-50 मीटर चौड़ी पट्टी है, जो पूरी तरह से हरित है. मानव जीवन में मधुमक्खियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है. माना जाता है कि मधुमक्खियों के गायब होने के एक साल के अंदर मानव जीवन खत्म हो जाता है. हम जो भी भोजन खाते हैं या फल खाते हैं, उसको परागण करने का काम मधुमक्खियां करती हैं. अगर हम कोई भी फलदार पेड़ या फसल लगा रहे हैं, तो मधुमक्खियां ही उस पौधों पर जाकर परागण करती हैं.

शहरीकरण से घट रहीं मधुमक्खियां : डॉ. रवि ने बताया, शहरीकरण और जंगलों में कमी के कारण मधुमक्खियों की संख्या लगातार घट रही है. इसका सीधा असर कृषि उपज और परागण पर पड़ रहा है. बी कॉरिडोर के माध्यम से मधुमक्खियों का प्राकृतिक आवास दोबारा विकसित होगा. इससे आसपास के ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में फसलों के परागण में वृद्धि होगी और किसानों की पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है.

11.05 KM तक बन रहा बी कॉरिडोर.
11.05 KM तक बन रहा बी कॉरिडोर. (Photo Credit; ETV Bharat)

पहले और दूसरे टोल के बीच जमीन : डॉ. रवि कहते हैं, हमने इस स्ट्रेच को 11.5 किलोमीटर में इसलिए चुना है, क्योंकि यह ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे है, जो नई भूमि को अधिकृत करके बनाया गया है. यह जमीन गंगा के किनारे होने की वजह से बहुत उपजाऊ है. जब हमने पूरे एक्सप्रेस-वे का सर्वे करवाया तो पता चला कि यह जो दूरी है वह सबसे व्यवस्थित और सबसे सही है. इस काम के लिए प्रथम टोल प्लाजा और दूसरे टोल प्लाजा के बीच पूरे 11.5 किलोमीटर क्षेत्र को चुना है.

बी कॉरिडोर को लेकर क्या है प्लान.
बी कॉरिडोर को लेकर क्या है प्लान. (Photo Credit; ETV Bharat)

मधुमक्खियों को आकर्षित करने वाले पौधे लगेंगे : उन्होंने बताया, दोनों तरफ खाली भूमि पर तीन पंक्तियों डिसाइड की है. पहली पंक्ति में छोटे पौधे लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को गाड़ी चलाते वक्त देखने में दिक्कत ना हो. बीच वाले में मिडिल हाइट के पौधे लगेंगे और सबसे पीछे हाइट वाले पौधे लगाए जाएंगे. हम ऐसे पौधे वहां लगाएंगे जो मधुमक्खियों को आकर्षित करेंगे.

मधुमक्खी से 5 बड़े फायदे.
मधुमक्खी से 5 बड़े फायदे. (Photo Credit; ETV Bharat)

हाईवे का बदलेगा लुक : प्रथम पंक्ति में कचनार, सीता अशोक, चंपा, अमलतास और हरसिंगार लगाएंगे. दूसरी पंक्ति में मॉइश्चुरी और कदंब लगा रहे हैं. तीसरी पंक्ति में जो बड़े पौधे होंगे उसमें हम महुआ, जामुन, इमली, अर्जुन और आम जैसे पौधे लगा रहे हैं. यह सब पौधे फ्लोरिंग करते हैं और मधुमक्खियों को भी आकर्षित करते हैं. मधुमक्खियां यहां पहुंचती हैं, हम ऐसे भी मधुमक्खियों की व्यवस्था वहां करेंगे. हाईवे किनारे इस तरह के पौधे लगाने से टूरिजम भी बढ़ेगा. हाईवे से गुजरने वाले लोग कुछ देर के लिए यहां रुकेंगे. हरियाली होने से हाईवे का लुक बदला-बदला नजर आएगा.

उन्होंने बताया, मेंटेनेंस के लिए NHAI के साथ हमारा 3 साल का अनुबंध किया जा रहा है. उसमें कुछ ऐसी संस्थाएं होंगी जो इनका संरक्षण और सुरक्षा करेंगे, वहां आसपास इसकी फेंसिंग भी की जा रही है, ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके.

यह भी जानें.
यह भी जानें. (Photo Credit; ETV Bharat)

फसलों को सुरक्षित रखने में मधुमक्खियों की बड़ी भूमिका : भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एएन सिंह का कहना है, मधुमक्खियां हमारे जीवन का एक मजबूत आधार हैं, लेकिन पर्यावरण में हो रहे बदलावों की वजह से मधुमक्खियां बहुत लंबे वक्त तक टिक नहीं पा रही हैं. इनको सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी और इसके लिए सब्जी अनुसंधान लगातार ट्रेनिंग देकर मधुमक्खी पालकों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है. मधुमक्खियों को संरक्षित करने के लिए यह प्रयास बहुत जरूरी है और ऐसे प्रयास सिर्फ एक नहीं बल्कि कई और एक्सप्रेस-वे के किनारे किए जाने चाहिए. इससे मधुमक्खियां को एक माहौल मिलेगा जो पौधों पर परागण करके फसलों के सुरक्षित रखने में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे.

तीन हिस्सों में लगेंगे पौधे.
तीन हिस्सों में लगेंगे पौधे. (Photo Credit; ETV Bharat)

शहद के व्यापार से किसानों को फायदा : काशी हिंदू विश्वविद्यालय भू भौतिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शिवमंगल सिंह का कहना है, मधुमक्खियों का फसलों को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा योगदान होता है. वह संबंधित एक पौधे से जिसे नर और मादा के रूप में जाना जाता है परागण करके दूसरे पौधों पर जाकर बैठती हैं, इससे न सिर्फ फसलें बेहतर होती हैं, बल्कि किसानों को ज्यादा मुनाफा भी होता है. वहीं मधुमक्खियों से निकलने वाले शहद का भी एक बहुत बड़ा व्यापार है. जिससे किसानों को बहुत लाभ होता है.

मधुमक्खियों को देना होगा बेहतर माहौल : उन्होंने बताया, मधुमक्खियों को सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे पर बी कॉरिडोर का प्रयास बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ चीजों को देखना होगा, खास तौर पर जब गाड़ियों की आवाज और धूल, धुएं से प्रदूषण होगा तो मधुमक्खियों को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां पौधे सुरक्षित रहें. प्रॉपर पानी देने की व्यवस्था, खाद और पौधों को सूखने ना दिया जाए, क्योंकि जब मधुमक्खियां उस माहौल में अपने आप को ढाल लेती हैं, तो उनके लिए ऐसे माहौल में रहना सुरक्षित हो जाता है, लेकिन पर्यावरण में हो रहे बदलाव और प्रदूषण से नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में प्रॉपर पानी की व्यवस्था छिड़काव के साथ समय-समय पर उपयुक्त खाद व अन्य चीज भी पौधों को मिलनी चाहिए, ताकि वह सुरक्षित रह सके और मधुमक्खियां को एक बेहतर माहौल मिल सके.

टर्की मधुमक्खी पालन में सबसे आगे : मधुमक्खी पालक और किसान मोहित आनंद पाठक ने बताया, टर्की जैसा देश हमारे देश से बहुत छोटा है, लेकिन वह मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन में बहुत आगे निकल चुका है. इसकी बड़ी वजह यह है कि वहां मधुमक्खियां को माहौल मिल रहा है. हमारे यहां मधुमक्खियों की संख्या कम हो रही है. हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज यह होता है कि जब हम मधुमक्खियों को मौसम बदलने के साथ ही एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं, तो हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रेच नहीं है जहां हम रुक कर कुछ दिन मधुमक्खियां को सुरक्षित रख सकें और उनको एक बेहतर माहौल दे सकें.

फसलों के लिए होगा बेहतर, बढ़ेगा पैदावार : उन्होंने बताया, अगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे पर बी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है तो यह ट्रायल बहुत अच्छा है. अब हम कम से कम अगर मधुमक्खियां को गर्मी के सीजन में यहां से लेकर पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन है. हम रुककर वहां मधुमक्खियों को कुछ दिन बेहतर माहौल दे सकेंगे. ऐसे कॉरिडोर सिर्फ एक हिस्से में नहीं बल्कि देश के अन्य एक्सप्रेस-वे पर भी बनाए जाने चाहिए, ताकि मधुमक्खियों को बेहतर माहौल मिले और मधुमक्खी पालक अपनी मधुमक्खियों की यात्रा के दौरान उनको एक बेहतर माहौल रास्ते में रुक-रुक कर दे सकें. यह किसानों की फसलों के लिए भी बहुत अच्छा होगा. हाईवे पर बी कॉरिडोर बनने से 8-10 किमी के एरिया में परागण से फसल में 20 से 30 फीसदी की पैदावार भी बढ़ सकती है.

तेजी से घट रही मधुमखियों की संख्या

  • शहरीकरण और जंगलों में कमी के कारण मधुमक्खियों की संख्या लगातार घट रही है.
  • इसका सीधा असर कृषि उपज और परागण पर पड़ रहा है.
  • बी कॉरिडोर से मधुमक्खियों का प्राकृतिक आवास दोबारा विकसित होगा.
  • ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में फसलों के परागण में वृद्धि होगी और किसानों की पैदावार बेहतर हो सकेगी.

बचाव हेतु सावधानियां एवं उपचार

  • मधुमक्खियां के प्राकृतिक घरों को बचाने के लिए सल्फर पाउडर का छिड़काव हो.
  • नीम का सूखा छिल्का, नीम की सूखी पत्ती को किसी टीन के बर्तन में रखकर मधुमक्खियां के आवासीय माहौल में धुआं किया जाए.
  • पौधों का संरक्षण बुवाई, गोदाई, खाद देने के साथ ही बराबर पानी का छिड़काव होता रहे.

कॉरिडोर में लगने वाले फूलदार पौधे : गेंदा, सूरजमुखी, गुलाब, तुलसी, पुदीना, लेमनग्रास, नीम, सहजन, महुआ, करंज, कचनार, सीता अशोक, पिंक पॉल, चंपा सफेद और लाल, नीला गुलमोहर, अमलतास, सोनी, हरि श्रृंगार, कोरल ट्री, सीरीस, जंगल जलेबी, मॉलश्री, जारुल, कदंब, चिलबिल, नीम, जामुन, इमली, अर्जुन, आम, लीची.

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