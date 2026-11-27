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News Impact : NHAI करेगी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की खामियों को दूर, हाइवे पर खड़े वाहनों पर होगी कार्रवाई

NHAI करेगी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की खामियों को दूर. ( ETV Bharat kota )

कोटाः दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गड्ढे व अन्य तकनीकी खामियों को एनएचएआई दूर करेगी. कोटा ग्रामीण पुलिस ने एक्सप्रेस वे की खामियों को लेकर NHAI को पत्र लिखा था. इस मुद्दे पर ईटीवी भारत ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित करते हुए एनएचएआई का मौजूदा खामियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया था.

पूरे घटनाक्रम पर ईटीवी भारत ने "गडकरी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पुलिस का रेड सिग्नल, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गिनाई खामियां" शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था. खबर में एक्सप्रेस वे पर होने वाली घटनाएं और उनके कारणों के बारे में भी बताया था. इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कदम उठाया है. NHAI ने हाइवे को दुरुस्त करने की बात कही है.