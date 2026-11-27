News Impact : NHAI करेगी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की खामियों को दूर, हाइवे पर खड़े वाहनों पर होगी कार्रवाई
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी ये मुद्दा उठा है.
Published : November 27, 2026 at 8:31 AM IST
कोटाः दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गड्ढे व अन्य तकनीकी खामियों को एनएचएआई दूर करेगी. कोटा ग्रामीण पुलिस ने एक्सप्रेस वे की खामियों को लेकर NHAI को पत्र लिखा था. इस मुद्दे पर ईटीवी भारत ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित करते हुए एनएचएआई का मौजूदा खामियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया था.
पूरे घटनाक्रम पर ईटीवी भारत ने "गडकरी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पुलिस का रेड सिग्नल, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गिनाई खामियां" शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था. खबर में एक्सप्रेस वे पर होने वाली घटनाएं और उनके कारणों के बारे में भी बताया था. इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कदम उठाया है. NHAI ने हाइवे को दुरुस्त करने की बात कही है.
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यह बोले प्रोजेक्ट डायरेक्टरः नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल ने ईटीवी भारत में प्रकाशित समाचार का जिक्र करते हुए बताया कि कोटा ग्रामीण पुलिस ने 100 फोटो में स्थलों पर सड़क सुधार की आवश्यकता की बात कही थी. इनमें से 23 फोटोग्राफ समान स्थान की थी, वास्तविक रूप से सुधार के लिए 77 स्थान चिह्नित किए गए थे. इनमें से 61 स्थलों पर सुधारात्मक कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष 16 स्थलों पर कार्य चल रहा है. इन्हें 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा.
इसके अलावा सड़क की सतह पर पाई गई असमानता (Unevenness) और जर्क को दूर करने के लिए मंडावरा से गोपालपुरा तक चिह्नित स्थलों पर मिलिंग (Milling) के बाद री–कार्पेटिंग का कार्य कराया जा रहा है. इसे 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा. यह कार्य पूरा होने के बाद एक्सप्रेस वे पर वाहनों का आवागमन सुचारू व सुरक्षित हो सकेगा.
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रोड सेफ्टी कमेटी में भी उठा मुद्दाः जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम सिटी विनोद कुमार मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस मीटिंग में भी एक्सप्रेस वे पर प्रसारित समाचार का मुद्दा उठा. इस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल ने पूरी बात रखी है. इसमें गलत दिशा से आने वाले वाहन और सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने हाल ही में कोटा जिले में हुई दो बड़ी सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सुधारात्मक कदम तत्काल उठाने के निर्देश दिए. बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुभाष मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रामकल्याण मीणा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अशोक सनाढ्य मौजूद रहे.
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एक्सीडेंट के 150 स्पॉट चिह्नितः बैठक में ई-डार से 2024 से लेकर 2026 तक दुर्घटनाओं के बारे में तैयार आंकड़ों के आधार पर जानकारी दी गई कि जिले में 150 स्पॉट्स चिह्नित किए गए हैं. इनमें 13 ब्लैक स्पॉट, 16 हाई प्रायोरिटी स्पॉट, 62 मीडियम प्रायोरिटी और 65 लो प्रायोरिटी स्पॉट हैं. अतिरिक्त जिला कलेक्टर मल्होत्रा ने एनएच 27 व 52 के चिह्नित स्थानों पर टीबीएम, ब्लिंकर और लाइटिंग का कार्य जल्दी पूरा करने के निर्देश परियोजना निदेशक एनएचएआई संदीप अग्रवाल को दिए. उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबों के आगे या अन्य स्थानों पर ट्रक के खड़ा रहने से दुर्घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए आरटीओ, एनएचएआई और ग्रामीण पुलिस को संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.