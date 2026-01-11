ETV Bharat / state

टनल निर्माण से प्रभावित चलौंठी के लोगों की मदद करेगा NHAI, शुरू किया गया घर में दरार भरने का काम

मामले की गंभीरता और स्थानीय लोगों में आक्रोश को देखते हुए अब प्रशासन भी जग गया है. प्रशासन के द्वारा चलौंठी में रात में दरार भरने का काम शुरू किया गया है. वहीं, टनल में लैंडस्लाइड के बाद अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी पीड़ितों को हर संभव सहायता करने को तैयार है. NHAI के अधिकारी ने बताया कि, शनिवार 9 जनवरी की रात शिमला बाईपास के चलौंठी में चल रहे फोर लेन के कार्य के पास चलौंठी में एक बिल्डिंग में दरारें देखी गई थी. NHAI द्वारा इस संबंध में एक जॉइंट बिल्डिंग सर्वे किया गया है.

शिमला: राजधानी शिमला के संजौली के साथ लगते इलाके चलौंठी में निर्माणाधीन टनल में ब्लास्टिंग के कारण कई घर खतरे की जद में आ गए हैं. प्रभावित परिवार में रोष को देखते हुए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. वहीं, शिमला के डीसी अनुपम कश्यप भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया. इसी बीच मामले की गंभीरता को देखते NHAI ने भी प्रभावितों की मदद का ऐलान किया है.

चलौंठी के लोगों की मदद करेगा NHAI

एनएचएआई के अधिकारी के अनुसार, सर्वे के दौरान टनल के ऊपर बिल्डिंग में कुछ हल्की से मध्यम दरारें देखी गई हैं. साथ लगती दो इमारतों का अधिग्रहण पहले से ही प्रक्रिया में है. एक इमारत लिए मुआवजा राशि पहले ही घोषित की जा चुकी है और दूसरी इमारत के लिए अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है. इसके अलावा बिल्डिंग कंडीशन सर्वे के लिए प्रोजेक्ट के कंसेशनेयर को बिल्डिंगों के सर्वे (प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति, टेक्निकल एस्पेक्ट्स और रिस्क ) के लिए पहले से ही बाय रिफ्लेक्स टारगेट लगा दिए थे.

घटना की जानकारी मिलते ही प्रभावितों से मिलने पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह (ETV Bharat)

आबादी वाले इलाके में ब्लास्टिंग न करने के निर्देश

इसके अलावा, प्रोजेक्ट के कंसेशनेयर को पास की बिल्डिंग पर अतिरिक्त बाय रिफ्लेक्स टारगेट लगाने और उनकी रीडिंग लगातार लेने का निर्देश दिया गया है. स्थानीय निवासियों ने टनल निर्माण के लिए की जा रही ब्लास्टिंग गतिविधियों के बारे में भी चिंता जताई है. हालांकि, कंसेशनेयर द्वारा कंट्रोल ब्लास्टिंग की जा रही थी, लेकिन इस विषय को ध्यान में रखते हुए, कंसेशनेयर को ज्यादा आबादी वाले इलाकों में किसी भी प्रकार की ब्लास्टिंग न करने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रभावित परिवार को किराए पर रहने की व्यवस्था

सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर इलाके के निवासियों की सुरक्षा के लिए उचित और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उपयुक्त बिल्डिंग को पहले ही खाली करा लिया गया था, और प्रभावित लोगों को किराए पर रहने की व्यवस्था भी कर दी गई है. NHAI द्वारा लोगों को हर संभव मदद मुहैया करवाई जा रही है.

ये भी पढ़ें: शिमला में निर्माणाधीन टनल धंसने से सड़क पर 15 परिवार, प्रभावितों से मिलने पहुंचे कैबिनेट मंत्री और DC

ये भी पढ़ें: हिमाचल सरकार इन दो बड़े शहरों में कर रही ये काम, अब रोजाना ऐसे मिलेगी बिजली खर्च करने जानकारी