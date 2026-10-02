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चंडीगढ़-मनाली फोरलेन से अवैध कब्जे को हटाएगा NHAI, 5 मीटर दायरे में निर्माण करने वालों पर भी होगी कार्रवाई

चंडीगढ़ से मनाली नेशनल हाईवे से अवैध कब्जे हटाएगा एनएचएआई ( ETV Bharat )

कुल्लू: चंडीगढ़ से मनाली नेशनल हाईवे पर अवैध कब्जा करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने की तैयारी चल रही है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने फोरलेन पर जिला मंडी के बनाला से लेकर जिला कुल्लू के रामशिला तक 56 कब्जाधारियों को नोटिस थमा दिए हैं. ऐसे में अब नोटिस में कहा गया है कि कब्जाधारी खुद ही अपना कब्जा हटा लें. वरना एनएचएआई इन सभी अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे. एनएचएआई के द्वारा अगर कार्रवाई की जाती है तो इसकी पूरी भरपाई भी कब्जा धारक से ही की जाएगी.