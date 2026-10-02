चंडीगढ़-मनाली फोरलेन से अवैध कब्जे को हटाएगा NHAI, 5 मीटर दायरे में निर्माण करने वालों पर भी होगी कार्रवाई
एनएचएआई ने कब्जा करने वालों नोटिस जारी कर दिया है. हिमाचल के इन जिलों में होगी कार्रवाई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 7:39 AM IST
कुल्लू: चंडीगढ़ से मनाली नेशनल हाईवे पर अवैध कब्जा करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने की तैयारी चल रही है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने फोरलेन पर जिला मंडी के बनाला से लेकर जिला कुल्लू के रामशिला तक 56 कब्जाधारियों को नोटिस थमा दिए हैं. ऐसे में अब नोटिस में कहा गया है कि कब्जाधारी खुद ही अपना कब्जा हटा लें. वरना एनएचएआई इन सभी अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे. एनएचएआई के द्वारा अगर कार्रवाई की जाती है तो इसकी पूरी भरपाई भी कब्जा धारक से ही की जाएगी.
फोरलेन से अवैध कब्जे हटाएगा NHAI
चंडीगढ़ मनाली फोरलेन पर जिला कुल्लू के अंतर्गत रामशिला से लेकर जिला मंडी की सीमा झीड़ी तक 28 कब्जे चिह्नित किए गए हैं. उसके बाद मंडी जिले के क्षेत्र में झीड़ी से लेकर बनाला शनि मंदिर तक 28 कब्जे पाए गए हैं. इन सभी जगहों पर कुछ अस्थायी और कुछ स्थायी रूप से भी निर्माण किया गया है. ऐसे में अब इन सबही चिह्नित कब्जों को हटाने के लिए कब्जा धारियों को नोटिस थमा दिए गए हैं.
5 मीटर दायरे में निर्माण करने वालों पर भी होगी कार्रवाई
इसमें वे लोग भी शामिल है, जिन्होंने प्राधिकरण की अनुमति के बिना पांच मीटर के दायरे में निर्माण कार्य शुरू किए हैं. उन्हें भी अनुमति न मिलने तक काम रोकने के निर्देश दिए गए हैं. प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार कब्जाधारियों ने जगह खाली करने के लिए समय मांगा था. लेकिन, इसके बाद भी उन्होंने जगह खाली नहीं की है. ऐसे में जल्द ही जेसीबी के माध्यम से कब्जों को हटाया जाएगा.
कब्जा करने वालों को नोटिस जारी
एनएचएआई मंडी इकाई की ओर से कब्जाधारियों को जगह खाली करने के लिए नोटिस थमाए हैं. अगर इसके बाद भी कब्जे नहीं हटाते हैं तो प्रशासन के साथ मिलकर जेसीबी के माध्यम से इन्हें हटा दिया जाएगा. -संदीप दहिया, साइट इंजीनियर, एनएचएआई
हटाए गए हैं 10 कब्जे
23 सितंबर को एनएचएआई ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बजौरा से हाथीथान क्षेत्र तक 10 कब्जे हटा दिए हैं. कब्जाधारियों ने हालांकि तीन दिन का समय मांगा था, लेकिन प्राधिकरण ने पांच दिनों तक का समय दिया है जो पूरा हो चुका है. अब प्राधिकरण कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है. समय सीमा पूरी होने के बाद भी कई लोगों के द्वारा यह कब्जे खाली नहीं किए गए हैं.
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