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लैंडस्लाइड के बीच मरीज के लिए देवदूत बनकर आई NHAI की टीम, रास्ता बंद होने पर ऐसे पहुंचाया अस्पताल

हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड के बीच एनएचएआई की टीम द्वारा लोगों की मदद करने के वीडियो सामने आ रहे हैं, खासकर मरीजों की मदद.

NHAI help patient to reach hospital
मरीज की मदद करते हुए एनएचएआई की टीम (Viral)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 12:27 PM IST

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चंबा: हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते जगह-जगह लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे कई सड़कें बाधित हो रही है. वहीं, इससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. ऐसा ही एक मामला चंबा जिले से भी सामने आया. यहां बारिश और लैंडस्लाइड के बीच एक मरीज फंस गई थी. जिसके बाद एनएचएआई की टीम फरिश्ता बनकर आई और महिला मरीज को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचनाने में मदद की. जिसका एक वीडियो भी सामने आया है और सोशल मीडिया पर लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

गंभीर हालत में पेट्रोलिंग गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया

एडीएम भरमौर विकास शर्मा ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते हो रहे लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की वजह से चंबा-भरमौर नेशनल हाईवे बंद हो गया था. इसी दौरान सियूर निवासी शालू को चंबा अस्पताल ले जा रही एक एंबुलेंस भी बीच रास्ते में फंस गई. रास्ता बंद होने की वजह से एंबुलेंस में बैठी बीमार शालू अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही थी. वहीं, शालू की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की राजमार्ग गश्ती टीम ने तत्परता एवं मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तुरंत एंबुलेंस से सुरक्षित अपनी पेट्रोलिंग गाड़ी में ट्रांसफर किया और बिना समय गंवाए चंबा अस्पताल के लिए रवाना किया, ताकि इलाज मिलने में कोई देरी न हो.

"चंबा भरमौर मार्ग पर अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों एवं लगातार हो रहे भूस्खलन के बावजूद एनएचएआई की टीम पूरे साहस और समर्पण के साथ मौके पर डटकर मरीज को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है. भरमौर प्रशासन एनएचएआई की पूरी टीम के इस मानवीय, साहसिक एवं अनुकरणीय कार्य की हार्दिक सराहना करता है." - विकास शर्मा, एडीएम भरमौर

पहले भी NHAI की टीम कर चुकी है लोगों की मदद

गौरतलब है कि इससे पहले भी एनएचएआई की टीम ने लैंडस्लाइड के दौरान पहाड़ों से लगातार गिरते पत्थरों के बीच एक 7 माह के बच्चे को गंभीर हालत में गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाया था, जबकि एक बुजुर्ग को भी पेट्रोलिंग गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया था. एडीएम भरमौर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वर्तमान मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए सिर्फ जरूरी होने पर ही यात्रा करें और प्रशासन एवं संबंधित विभागों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

DC Chamba inspected Kadu Nala incident site
डीसी चंबा ने कडू नाला में घटनास्थल का किया निरीक्षण (ETV Bharat)

डीसी चंबा ने कडू नाला का किया दौरा

वहीं, दूसरे मामले में डीसी चंबा मुकेश रेपसवाल ने संसारी–किलाड़–थिरोट–तांदी सड़क मार्ग पर कडू नाला के पास पहुंचे और 24 जुलाई को हुए हादसे के घटनास्थल का निरीक्षण किया. बता दें कि शुक्रवार को कुल्लू से पांगी के लिए रवाना हुई टाटा सूमो गाड़ी कडू नाला के पास पहाड़ी से गिरी चट्टानों के नीच दब गई थी. वहीं, शनिवार को डीसी चंबा मुकेश रेपसवाल ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों से हादसे के कारणों और सड़क की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस सड़क मार्ग पर सुरक्षित आवाजाही के संदर्भ में उचित दिशा-निर्देश भी जारी किए.

DC Chamba inspected Kadu Nala incident site
डीसी चंबा ने अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश (ETV Bharat)

डीसी ने राहत कार्यों की ली समीक्षा

डीसी चंबा ने दुर्घटना से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए भेजी गई प्रशासनिक टीम और किए गए राहत कार्य की भी समीक्षा की. इस मौके पर आवासीय आयुक्त एवं एसडीएम पांगी अमनदीप सिंह ने डीसी चंबा को बताया कि सभी 10 प्रभावित परिवारों के पास तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारियों की टीम ने घर जाकर उन्हें राहत राशि प्रदान की है. इस मौके पर डीसी चंबा मुकेश रेपसवाल ने कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार और प्रशासन प्रभावितों के साथ खड़ी है. इसके बाद डीसी ने हाइड्रो पावर हाउस साच का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं एवं कार्यप्रगति की समीक्षा की.

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