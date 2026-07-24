हौसले को सलाम, पहाड़ से गिरते पत्थरों के बीच NHAI कर्मी ने बीमार बच्चे को उठाकर पहुंचाया अस्पताल
नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के बीच एनएचएआई की टीम ने दी मानवता की मिसाल, बच्चे और बुजुर्ग को इमरजेंसी में पहुंचाया अस्पताल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 10:36 AM IST|
Updated : July 24, 2026 at 11:18 AM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड और पहाड़ों से चट्टानें गिरने का सिलसिला जारी है. ऐसे में इन रास्तों से गुजरना जान को जोखिम में डालने से कम नहीं है. ऐसा ही मामला चंबा जिले से सामने आया है, जहां पहाड़ों से गिरती चट्टानों के बीच एनएचएआई की टीम ने एक बच्चे और बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया. विपरीत परिस्थितियों में भी जनसेवा को सर्वोपरि मानते हुए एनएचएआई की टीम ने उत्कृष्ट कार्य करके लोगों का दिल जीतने का काम किया है.
गिरती चट्टानों के बीच बच्चे को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया
दरअसल चंबा जिले में लैंडस्लाइड के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चंबा यानी एनएचएआई की टीम ने ऑक्सीजन सपोर्ट पर निर्भर एक सात माह के बच्चे और एक बुजुर्ग मरीज को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. विपरीत परिस्थितियों में दोनों को अस्पताल पहुंचाने के वीडियो भी सामने आए हैं. गुरुवार को ऑक्सीजन सपोर्ट पर निर्भर 7 माह का शिशु अपने परिजनों सहित बीच मार्ग में फंस गया था. समय की गंभीरता को देखते हुए एनएचएआई की राजमार्ग गश्ती टीम ने बिना देरी के मानवीय संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए पेट्रोलिंग गाड़ियों के जरिए से शिशु एवं उसके परिवार को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया.
बुजुर्ग को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया
इसके अलावा भरमौर से चंबा अस्पताल को रेफर किए गए अन्य बुजुर्ग मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस को भी एनएचएआई की टीम ने सुरक्षित रूप से अवरुद्ध स्थल तक पहुंचाया. मार्ग पूरी तरह बंद होने के बावजूद मरीज को अत्यंत सावधानीपूर्वक एनएचएआई की गाड़ी से दूसरी ओर खड़ी एंबुलेंस तक पहुंचाया गया, जहां से उन्हें तुरंत चंबा अस्पताल के लिए रवाना किया गया. पूरे अभियान के दौरान एनएचएआई की टीम लगातार मौके पर तैनात रही और पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर सुरक्षित एवं समयबद्ध मेडिकल इवैक्यूएशन (Medevac) सुनिश्चित की गई.
"जिस तरह से लगातार हो रही बारिश के बीच जगह-जगह लैंडस्लाइड हो रहा है. उस लिहाज से एक बच्चे और बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बीच एक बच्चे और बुजुर्ग को इलाज के लिए तत्परता दिखाकर अस्पताल पहुंचाने का एनएचआई की टीम ने शानदार काम किया है. इसके लिए एनएचएआई की टीम बधाई की पात्र है. लोगों से भी अपील है कि वर्तमान मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करें. यात्रा के दौरान पूरी सावधानी बरतते हुए प्रशासन एवं संबंधित विभागों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करें." - विकास शर्मा, एडीएम भरमौर