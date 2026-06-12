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हिमाचल में अब इन तीन राष्ट्रीय राजमार्गों का संचालन भी करेगा NHAI, एनएच के विकास को मिलेगी मजबूती

शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की लाइफ लाइन कही जाने वाली सड़कों से जुड़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट सामने आई है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को प्रदेश के तीन अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही एनएच-907 के सात किलोमीटर लंबे एक पैसेज का संचालन भी अब एनएचएआई के अधीन होगा. इससे पहले इन मार्गों का संचालन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा था.

एनएचएआई पहले से ही प्रदेश में परवाणू-शिमला, पिंजौर-बद्दी-नालागढ़, किरतपुर-मनाली, शिमला-मटौर और पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्गों का संचालन और रखरखाव कर रहा है. अब तीन नए राजमार्गों के जुड़ने से प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को और मजबूती मिलेगी.

इन मार्गों की देखरेख करता है NHAI

एनएचएआई रिजनल कार्यालय शिमला की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सौंपे गए मार्गों में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-503 है, जो पंजाब-हिमाचल प्रदेश सीमा से ऊना, अंब, मुबारकपुर होते हुए रानीताल तक जाता है. इस मार्ग की कुल लंबाई करीब 99 किलोमीटर है. दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-154ए है, जो पठानकोट से चंबा और भरमौर तक फैला हुआ है. इसकी कुल लंबाई लगभग 172 किलोमीटर है. इसके अलावा एनएच-907 का वह हिस्सा भी एनएचएआई को सौंपा गया है, जो पांवटा साहिब के निकट एनएच-7 से हिमाचल प्रदेश-पंजाब सीमा तक जाता है. इसकी लंबाई लगभग सात किलोमीटर है. अब NHAI इनकी देखभाल करेगा.