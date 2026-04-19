NHAI की सर्विस लेन धंसने से बढ़ी लोगों की मुसीबत, PWD मंत्री ने निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए ये निर्देश
NH- 5 पर न्यू कथेड़ में NHAI की सर्विस लेन धंसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 9:05 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह रविवार को सोलन प्रवास पर रहे. इस दौरान उन्होंने सोलन शहर के न्यू कथेड़ में बन रही NHAI की सर्विस लेन का निरीक्षण किया. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा फॉरलेन निर्माण कार्य के दौरान न्यू कथेड़ में सर्विस लेन का निर्माण किया जा रहा है करीब 12 से 13 बार इसकी मरम्मत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक सर्विस लेन बनकर तैयार नहीं हुई है. इसके चलते वार्ड नं 17 न्यू कथेड़ में सड़क धंस चुकी है. लोगों की जमीनों और घरों और रास्तों को नुकसान पहुंच रहा है.
NHAI की सर्विस लेन धंसने से बढ़ी लोगों की मुसीबत
वहीं, NH- 5 पर न्यू कथेड़ में NHAI की सर्विस लेन धंसने से लोगों को रोजाना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. स्थानीय निवासियों ने इस समस्या को लेकर रविवार को लोक निर्माण मंत्री से मुलाकात की और उन्हें मौके पर ले जाकर सर्विस लेन का निरीक्षण भी करवाया. निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने संबंधित अधिकारियों को सड़क की खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए जल्द सुधार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, जल्द ही इस सड़क को लोगों की सुविधा के लिए ठीक कर दिया जाएगा.
सड़क की बदहाल स्थिति से बस सेवाएं भी प्रभावित
वहीं, स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क की बदहाल स्थिति के कारण बस सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिससे आवागमन में परेशानी बढ़ गई है. इसके अलावा, सड़क धंसने की वजह से एक पुराना मंदिर भी खतरे की जद में आ गया है, जिसे स्थानीय लोगों ने चंदा इकट्ठा कर बनवाया था. इस मुद्दे को लेकर लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की. वहीं, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा द्वारा भी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया. मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सड़क को दुरुस्त कर बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी. साथ ही उन्होंने बच्चों के लिए खेलने योग्य मैदान उपलब्ध कराने की बात भी कही, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है.
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