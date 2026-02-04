ETV Bharat / state

NHAI का ऐलान, सिलफिली अंबिकापुर रोड का होगा कायाकल्प, 29 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा सड़क का चौड़ीकरण

सड़क को लेकर अंबिकापुर वासियों के लिए गुड न्यूज है. सिलफिली से अंबिकापुर तक लोगों को लंबी जाम से जल्द छुटकारा मिलेगा.

NHAI Road Construction In Ambikapur
अंबिकापुर में एनएचएआई का सड़क निर्माण (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 4, 2026 at 2:57 PM IST

3 Min Read
सरगुजा: एनएचएआई ने अंबिकापुर को बड़ी सौगात दी है. अब सिलफिली से अंबिकापुर तक भारी ट्रैफिक और गाड़ियों की लंबी कतार से छुटकारा मिल सकेगा. इसका लाभ न सिर्फ राहगीरों को होगा बल्कि स्थानीय बाजार में व्यापारियों और आम लोगों को भी इससे राहत मिल सकेगी. एनएचएआई ने सिलफिली से अंबिकापुर तक 10.5 किलोमीटर टू लेन सड़क पेव्ड शोल्डर निर्माण के लिए राशि मंजूर की है. इतना ही नहीं एनएचएआई के अधिकारियों ने इस कार्य का टेंडर भी निकाल दिया है.

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से मिली मंजूरी

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूरजपुर जिले के सिलफिली से अंबिकापुर मार्ग के मजबूतीकरण के लिए 28 करोड़ 19 लाख रुपए मंजूर किए हैं. इस राशि से राष्ट्रीय राजमार्ग-43 के इस सड़क खंड के 363 किमी से लेकर 373.5 किमी तक सड़क का निर्माण होगा. इसके तहत साढ़े दस किलोमीटर की लंबाई का पेव्ड शोल्डर सहित मजबूतीकरण किया जाएगा. भारत सरकार द्वारा राज्य शासन के प्रस्ताव के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना के तहत इस सड़क खंड के मजबूतीकरण के लिए राशि मंजूर की गई है.

सिलफिली अंबिकापुर रोड का होगा चौड़ीकरण (ETV BHARAT)

दस किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण क्यों जरूरी ?

ये राष्ट्रीय राजमार्ग मध्यप्रदेश के कटनी से होकर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से होते हुए झारखंड की राजधानी रांची तक जाती है. उसके बाद यह रांची से गुमला को जोड़ती है. सूरजपुर जिले की सिलफिली के बाद नेशनल हाईवे अंबिकापुर शहर से होकर गुजरता है और अंबिकापुर के बढ़ते स्वरूप के कारण आज अंबिकापुर से सिलफिली तक शहर फैल चुका है. गाड़ियों के शो रूम, बैंक, बड़े कामर्शियल सेंटर, रेलवे स्टेशन, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय सभी इस मार्ग पर हैं, और इस वजह से सड़क पर लोकल भीड़, बाइक, ऑटो, पैदल चलने वालों की भी होती है.

Letter issued by NHAI
NHAI की तरफ से जारी पत्र (ETV BHARAT)

एनएच 43 पर अम्बिकापुर से सिलफिली मार्ग के स्ट्रेंथनिंग कार्य के लिए 28 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है. एनएच पर 2 लेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा. इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा- आरडी ताम्ब्रे, ईई, एनएच

Road Widening Work On Silphili-Ambikapur Route
सिलफिली अंबिकापुर मार्ग के चौड़ीकरण का काम (ETV BHARAT)

सिलफिली से अंबिकापुर तक भीड़ भाड़ वाला इलाका

इस वजह से सिलफिली से अंबिकापुर तक गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी हो जाती है. जिन लोगों को अंबिकापुर नहीं जाना है उनको भी इस भीड़ में फंसना होता है. हालांकि अंबिकापुर से आगे जाने वालों के लिए बाईपास का भी निर्माण चल रहा है, जिसके बनने के बाद लोग शहर के बाहर से ही निकल सकेंगे. इस पेव्ड शोल्डर के निर्माण से शहर की एंट्री का ये एरिया ना सिर्फ बेहद आकर्षक होगा बल्कि आवागमन के लिए सुगम भी होगा.

TAGGED:

SILPHILI AMBIKAPUR ROAD WIDENING
PEOPLE OF SURGUJA
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय
छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण
NHAI ROAD CONSTRUCTION

