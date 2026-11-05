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NHAI ने टोल में दी बड़ी राहत, इन लाभार्थियों को पहले के मुकाबले अब कम चुकाना होगा टोल

टोल प्लाजा के 20 KM के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों को बड़ी राहत ( @NHAI )

शिमला: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत दी है. अब पात्र स्थानीय निवासी महज 1,500 रुपये में सालाना टोल पास बनवा सकेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए यह पास 1,500 रुपये में उपलब्ध होगा, जबकि म्युनिसिपल क्षेत्रों में स्थित टोल प्लाजा के दायरे में रहने वाले लोगों को इसके लिए 3,000 रुपये चुकाने होंगे. इस सुविधा से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पहले के मुकाबले काफी कम कीमत पर सालभर टोल से गुजरने की सुविधा मिलेगी.

NHAI की इस व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के वैध और चालू FASTag वाले गैर-व्यावसायिक वाहन इस सुविधा के पात्र होंगे. ऐसे वाहन चालक अपनी सुविधा के अनुसार 360 रुपये का मासिक पास या सालाना पास बनवा सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी 1,500 रुपये और म्युनिसिपल क्षेत्रों के निवासी 3,000 रुपये में सालाना पास ले सकेंगे. हालांकि, यह पास केवल उसी संबंधित टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जहां से इसे जारी करवाया जाएगा.