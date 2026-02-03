ETV Bharat / state

NHAI ने हिमाचल के इस फोरलेन पर खोला देश का पहला गोकुलधाम, गौवंश को मिलेगा आसरा

बिलासपुर में बना गोकुलधाम ( ETV Bharat )

बिलासपुर: किरतपुर–नेरचौक फोरलेन सड़क मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और बेजुबान पशुओं की सुरक्षा के लिए NHAI ने एक अनूठी पहल की है. बिलासपुर में फोरलेन की टनल नंबर-4 पर गोकुल धाम के नाम से गौशाला सदन शुरू किया है. फोरलेन पर एनएचएआई के सहयोग से खोली गई ये पहली गौशाला है. इस गौशाला में घायल व बेसहारा पशुओं के इलाज और देखभाल की पूरी व्यवस्था की गई है. किरतपुर–मनाली फोरलेन पर गौशाला बनने से वाहन चालकों को राहत मिलने वाली है. इस व्यस्त मार्ग पर बेसहारा गायों के कारण होने वाले सड़क हादसों पर इससे लगाम लगेगी. इस गौशाला के बनने से सड़कों पर घूमने वाली बेसहारा गायों को सुरक्षित आश्रय मिलेगा. एनएचआई के सहयोग से शुरू हुआ गौसदन (ETV Bharat) देशभर में खुलेंग गोकुल सदन खास बात ये है कि किरतपुर-मनाली मार्ग देश का पहला ऐसा फोरलेन है, जहां पर गौशाला की सुविधा एनएचएआई के सहयोग से शुरू हुई. एनएचएआई के परियोजना अधिकारी वरुण चारी ने कहा कि 'देशभर में ये सुविधा अभी तक सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले के बलोह में किरतपुर-मनाली फोरलेन पर शुरू हुई है. इस गौसदन को एनएचएआई संचालित करेगा. देशभर में ऐसी सुविधा एनएचएआई की ओर से शुरू की जाएगी. इस पहल से न केवल यातायात व्यवस्था सुचारू होगी, बल्कि गौवंश की समुचित देखभाल भी सुनिश्चित की जा सकेगी. लंबे समय से इस मार्ग पर पशुओं की मौजूदगी दुर्घटनाओं का कारण बन रही थी, जिससे वाहन चालकों के साथ-साथ पशुओं की जान भी खतरे में पड़ रही थी.'