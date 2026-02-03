NHAI ने हिमाचल के इस फोरलेन पर खोला देश का पहला गोकुलधाम, गौवंश को मिलेगा आसरा
गौशाला में घायल-बेसहारा पशुओं के इलाज और देखभाल की पूरी व्यवस्था की गई है. इस गोकुलधाम की क्षमता लगभग 100 गायों को रखने की है.
बिलासपुर: किरतपुर–नेरचौक फोरलेन सड़क मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और बेजुबान पशुओं की सुरक्षा के लिए NHAI ने एक अनूठी पहल की है. बिलासपुर में फोरलेन की टनल नंबर-4 पर गोकुल धाम के नाम से गौशाला सदन शुरू किया है. फोरलेन पर एनएचएआई के सहयोग से खोली गई ये पहली गौशाला है.
इस गौशाला में घायल व बेसहारा पशुओं के इलाज और देखभाल की पूरी व्यवस्था की गई है. किरतपुर–मनाली फोरलेन पर गौशाला बनने से वाहन चालकों को राहत मिलने वाली है. इस व्यस्त मार्ग पर बेसहारा गायों के कारण होने वाले सड़क हादसों पर इससे लगाम लगेगी. इस गौशाला के बनने से सड़कों पर घूमने वाली बेसहारा गायों को सुरक्षित आश्रय मिलेगा.
देशभर में खुलेंग गोकुल सदन
खास बात ये है कि किरतपुर-मनाली मार्ग देश का पहला ऐसा फोरलेन है, जहां पर गौशाला की सुविधा एनएचएआई के सहयोग से शुरू हुई. एनएचएआई के परियोजना अधिकारी वरुण चारी ने कहा कि 'देशभर में ये सुविधा अभी तक सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले के बलोह में किरतपुर-मनाली फोरलेन पर शुरू हुई है. इस गौसदन को एनएचएआई संचालित करेगा. देशभर में ऐसी सुविधा एनएचएआई की ओर से शुरू की जाएगी. इस पहल से न केवल यातायात व्यवस्था सुचारू होगी, बल्कि गौवंश की समुचित देखभाल भी सुनिश्चित की जा सकेगी. लंबे समय से इस मार्ग पर पशुओं की मौजूदगी दुर्घटनाओं का कारण बन रही थी, जिससे वाहन चालकों के साथ-साथ पशुओं की जान भी खतरे में पड़ रही थी.'
100 गायों को रखने की व्यवस्था
बलोह में स्थापित इस गोकुलधाम की क्षमता लगभग 100 गायों को रखने की है. यहां गौवंश के लिए पर्याप्त चारा, स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित आवास की व्यवस्था की गई है. खास बात ये है कि गोकुलधाम में पशु चिकित्सक की नियमित सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, जिससे बीमार या घायल गायों का तुरंत इलाज किया जा सकेगा. आपात परिस्थितियों के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी रखी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर पशुओं को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके. हादसों में घायल होने वाले पशुओं को तुरंत यहां लाकर इलाज दिया जाएगा और उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा. गौशाला में बने दो शेड में 50-50 पशुओं को रखने की व्यवस्था है. एनएचएआई ने लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी बेसहारा गौवंश दिखाई दे, तो इसकी सूचना दें, ताकि उन्हें गोकुलधाम तक पहुंचाकर सुरक्षित जीवन दिया जा सके.
स्थानीय लोगों ने किया स्वागत
वही, स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है. उनका कहना है कि गोकुलधाम खुलने से क्षेत्र में स्वच्छता और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा. भविष्य में इसकी क्षमता बढ़ाने और अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे केंद्र खोलने की योजना पर विचार किया जाना चाहिए.
