संजौली की इमारतों में दरारों को लेकर NHAI की सफाई, नवंबर 2025 से ब्लास्टिंग...
शिकायतों और चर्चाओं के बीच प्रभावित भवनों में दरारों के कारणों को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बनी हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 5:06 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला के संजौली से सटे चलौंठी इलाके में निर्माणाधीन फोरलेन टनल के धंसने और कुछ इमारतों में दरार के बाद मचे हड़कंप के बाद सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में चिंता जताई जा रही है. सोशल मीडिया पर लोग इन दरारों को शिमला बाईपास परियोजना के तहत सुरंग निर्माण कार्य से जोड़कर बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैले इस अफवाह पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि, निर्माण कार्य के दौरान निर्धारित इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं और सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक सावधानियां बरती गई हैं.
इमारतों में दरारों को लेकर NHAI की सफाई
NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद कुमार ने कहा, प्रभावित स्थानों पर तकनीकी आकलन के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक और उपचारात्मक कार्य किए गए हैं. इनमें ग्राउटिंग, संरचनात्मक रेट्रोफिटिंग, दरारों को सील कर उनकी मरम्मत करना और ईंट के काम को बहाल करना शामिल है. प्राधिकरण का कहना है कि अलग-अलग स्थानों की स्थिति और तकनीकी जरूरत के अनुसार अन्य आवश्यक इंजीनियरिंग उपाय भी किए गए हैं.
2025 से टनल में ब्लास्टिंग बंद
ब्लास्टिंग को लेकर NHAI ने स्पष्ट किया है कि सुरंग निर्माण से संबंधित ब्लास्टिंग गतिविधियों को नवंबर 2025 में बंद कर दिया गया था. उसके बाद से कोई ब्लास्टिंग गतिविधि नहीं की गई है. हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आ रही शिकायतों और चर्चाओं के बीच प्रभावित भवनों में दरारों के कारणों को लेकर स्थानीय स्तर पर चिंता बनी हुई है.
NHAI ने कहा है कि, परियोजना के निष्पादन के दौरान संबंधित निवासियों के साथ आवश्यक परामर्श किया गया और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए गए. प्राधिकरण के मुताबिक परियोजना क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही है और जहां भी जरूरत महसूस होती है, वहां तकनीकी आकलन के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है.
स्थानीय लोगों में चिंता
वहीं, क्षेत्र में भवनों में आई दरारों को लेकर स्थानीय लोगों की चिंताओं और निर्माण कार्य के बीच संभावित संबंध की चर्चा जारी है. दरारों के वास्तविक कारणों को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित तकनीकी जांच और विशेषज्ञ आकलन से ही स्पष्ट हो सकेगी. NHAI ने अपनी ओर से सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है. साथ ही कहा है कि परियोजना क्षेत्र में निगरानी जारी रहेगी और आवश्यकता के अनुसार आगे भी उचित इंजीनियरिंग उपाय किए जाएंगे. दरअसल, संजौली में टनल निर्माण शुरू होने के साथ ही लोगों के घरों में दरारें पड़ गयी हैं. लोगों ने निर्माण कार्य पर सवाल उठाये थे. उसके बाद NHAI ने लोगों के घरों में आयी दरार को भर कर उसे ठीक कर दिया है.
क्या है मामला?
जनवरी में चलौंठी में टनल धंसने से लगभग 15 परिवार प्रभावित हुआ था. उनके घरों में दरार पड़ गई थी. वहीं, सड़क से ऊपर मकान में भी लगभग 10 परिवारों के घरों में दरार आई थी. उसके बाद NHAI ने लोगों के घरों में दरारों को भरा और जो मुआवजा था वह उन्हें दिया. अब फिर जब लोगों के घरों में दरार आई है तो NHAI के द्वारा उसे भी भरने का काम कराया जा रहा है.
टीम ने लिया टनल और धंसती सड़क का जायजा
जियोलॉजिकल विभाग की टीम ने सबसे पहले निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण किया और साथ ही टनल के ऊपर धंस रही सड़क की स्थिति का भी बारीकी से अध्ययन किया गया. टीम ने मौके पर मौजूद तकनीकी पहलुओं को समझते हुए यह देखा कि जमीन में हो रहा धंसाव आगे कितना गंभीर रूप ले सकता है. इसके साथ ही टीम ने उन सभी मकानों का भी निरीक्षण किया, जिनमें दरारें आई हैं. विभाग के कर्मचारियों ने घरों की दीवारों और संरचना में आई दरारों को मापने के लिए विशेष उपकरण लगाए.
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