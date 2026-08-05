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मुकुंदरा टनल से नहीं निकल सकेंगे इनफ्लेमेबल व्हीकल्स, NHAI ने जारी की एडवाइजरी, पेट्रोलियम व लॉजिस्टिक कंपनी अपील

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की 4.9 किमी लम्बी टनल ( (ETV BHARAT) )

कोटा : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 1000 करोड़ रुपए से बन रही 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग में एक तरफा यातायात खोल दिया गया है. यह सुरंग आठ लेन की बनाई गई है और इसमें दो ट्यूब हैं. करीब 10 दिनों से यह वाहन जा रहे हैं, जिसमें मुंबई की तरफ से आने वाले वाहनों को दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा है. हालांकि, इन्हें ट्यूब 1 से निकाला जा रहा है. ट्यूब 2 भी जल्द ही शुरू हो जाएगी, तब दोनों तरफ से ट्रैफिक शुरू हो जाएगा. सुरंग में से इनफ्लेमेबल व्हीकल के निकलने पर पाबंदी है. इनमें, एलपीजी, गैस, पेट्रोल, डीजल, नेप्था, पेट्रोलियम पदार्थ, केमिकल और अन्य आग पकड़ने वाले पदार्थ वाले टैंकर्स या व्हीकल्स शामिल हैं. इन व्हीकल्स को टनल में प्रवेश से रोकने के लिए स्काडा सिस्टम का प्रयोग किया जाना है, लेकिन टनल का निर्माण अंतिम चरण में है. ऐसे में अभी सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है. पढ़ें. खुशखबरी: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चालू हुई मुकुंदरा टनल, 45 मिनट का सफर केवल 5 मिनट में, 20 KM कम चलना होगा