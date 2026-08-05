मुकुंदरा टनल से नहीं निकल सकेंगे इनफ्लेमेबल व्हीकल्स, NHAI ने जारी की एडवाइजरी, पेट्रोलियम व लॉजिस्टिक कंपनी अपील
इनफ्लेमेबल व्हीकल्स में, एलपीजी, गैस, पेट्रोल, डीजल, नेप्था, पेट्रोलियम पदार्थ, केमिकल और अन्य आग पकड़ने वाले पदार्थ वाले टैंकर्स शामिल हैं.
Published : August 5, 2026 at 11:07 AM IST
कोटा : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 1000 करोड़ रुपए से बन रही 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग में एक तरफा यातायात खोल दिया गया है. यह सुरंग आठ लेन की बनाई गई है और इसमें दो ट्यूब हैं. करीब 10 दिनों से यह वाहन जा रहे हैं, जिसमें मुंबई की तरफ से आने वाले वाहनों को दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा है. हालांकि, इन्हें ट्यूब 1 से निकाला जा रहा है. ट्यूब 2 भी जल्द ही शुरू हो जाएगी, तब दोनों तरफ से ट्रैफिक शुरू हो जाएगा.
सुरंग में से इनफ्लेमेबल व्हीकल के निकलने पर पाबंदी है. इनमें, एलपीजी, गैस, पेट्रोल, डीजल, नेप्था, पेट्रोलियम पदार्थ, केमिकल और अन्य आग पकड़ने वाले पदार्थ वाले टैंकर्स या व्हीकल्स शामिल हैं. इन व्हीकल्स को टनल में प्रवेश से रोकने के लिए स्काडा सिस्टम का प्रयोग किया जाना है, लेकिन टनल का निर्माण अंतिम चरण में है. ऐसे में अभी सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है.
पढ़ें. खुशखबरी: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चालू हुई मुकुंदरा टनल, 45 मिनट का सफर केवल 5 मिनट में, 20 KM कम चलना होगा
इसके चलते खोले गए ट्रैफिक में कुछ इनफ्लेमेबल व्हीकल प्रवेश कर रहे हैं. उन्हें रोकने पर विवाद भी हो रहे हैं. इसी को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट कोटा ने नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें बताया है कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के कोटा जिले में स्थित 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग को 27 जुलाई से यातायात के लिए ट्रायल रन के रूप में खोला गया है.
एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल ने बताया कि सुरंग में सुरक्षा की दृष्टि से ज्वलनशील (Inflammable) व खतरनाक (Hazardous) पदार्थ ले जाने वाले सभी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है. सार्वजनिक परिवहन व पेट्रोलियम कंपनियों, टैंकर ऑपरेटरों, लॉजिस्टिक एजेंसियों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करें. ऐसे किसी भी वाहन को सुरंग मार्ग से न ले जाएं. ऐसे सभी वाहनों को चेचट इंटरचेंज से नीचे उतरकर वैकल्पिक दरा घाटी होते हुए गोपालपुरा इंटरचेंज वापस पहुंचना होगा. यह व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा, सुरंग में दुर्घटना या आपात स्थिति से बचने और यातायात के सुरक्षित संचालन के लिए लागू की गई है. वहीं, पूरे एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली, दोपहिया वाहन और थ्री व्हीलर को अनुमति नहीं है.