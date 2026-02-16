ETV Bharat / state

सभी दिशाओं से हाइवे व एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्ट होगा उज्जैन, NHAI बिछा रहा सड़कों का जाल

सिंहस्थ 2028 से पहले 11500 करोड़ से बनेंगी सड़कें, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग व अन्य तीर्थ स्थलों की सुगम होगी यात्रा.

Ujjain road network Simhastha 2028
उज्जैन में 11500 करोड़ से बनेंगी सड़कें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 8:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: सिंहस्थ 2028 से पूर्व देश-दुनिया से उज्जैन आने वाले दर्शनार्थियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए NHAI ने सड़को का जाल बिछाना शुरू कर दिया है. दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे को जोड़ते हुए एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड उज्जैन गरोठ व उज्जैन झालावाड़ कोटा हाइवे तैयार किए जा रहे हैं.

वहीं महाराष्ट्र को कनेक्ट करने के लिए वेस्टर्न बायपास बनाया जा रहा है. इन सभी की लागत लगभग 11500 करोड़ रुपये आएगी और ये 2 साल की समय सीमा में बनकर तैयार होंगे. जिनमें उज्जैन गरोठ आगामी 2 महीनों में ही बन कर तैयार हो जाएगा.

NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राहुल जाजोरिया (ETV Bharat)

NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राहुल जाजोरिया ने बताया, हम उज्जैन को सभी दिशाओं से हाइवे व एक्सप्रेस वे से कनेक्ट कर रहे हैं. जिससे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग व अन्य तीर्थ स्थलों पर आने वाले दर्शनार्थियों के समय की बचत होगी उनकी यात्रा सुगम होगी. सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रख सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार इन सड़कों का विकास कार्य जारी है. जिन्हें स्वीकृति मिल गई है उनके निर्माण कार्यो की समय सीमा 2 साल तय है. वहीं कुछ को स्वीकृति मिलना बाकी है.

Ujjain road network Simhastha 2028
NHAI बिछा रहा सड़कों का जाल (ETV Bharat)
Ujjain road network Simhastha 2028
उज्जैन में बिछ रहा सड़कों का जाल (ETV Bharat)

किन प्रोजेक्ट पर हो चुका व किस पर होना है काम...

NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राहुल जाजोरिया ने बताया,

  • उज्जैन झालावाड़ 160 किलोमीटर का हाइवे बनने वाला है जिसका DPR तैयार करके दिल्ली भेजा गया है. मार्च में इसकी स्वीकृति मिल जाएगी. जिसकी लागत 4500 करोड़ रुपए होगी जो कोटा से दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेगा. ये रोड 45 से 55 मीटर चौड़ा होगा. मध्य प्रदेश में इसमें 77 गांव व झालावाड़ सीमा में 17 गांव आ रहे हैं, जहां के किसानों की 533 हेक्टर जमीन अधिग्रहण कर उचित मुआवजा दिया गया. इस हाइवे पर 150 पुल-पुलिया, 2 टोल मध्य प्रदेश सीमा में निपानिया, सेमलखेड़ी व 1 राजस्थान सीमा के बिंदा में रहेंगे. जिसका निर्माण कार्य जारी है.
  • उज्जैन से गरोठ हाईवे 135 किलोमीटर लंबा है जिसको 2600 करोड़ की लागत से बना रहे हैं. ये गरोठ से दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा. अभी इसका 10 प्रतिशत काम और बाकी है जो आगामी दो महीनों में पूरा हो जाएगा. इस हाईवे पर लगभग 83 गांव हैं जिसकी 820 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की गई है. ये 60 मीटर चौड़ा हाईवे होगा और इस पर करीब 6 टोल होंगे. तुला हेड़ा मेन टोल होगा बाकी 5 टोल- खेड़ा खजुरिया गांव, बरखेड़ा बड़ोदा, मुंडला सोंधिया, अंटालिया, नयाखेड़ा पर होगा. इस पर कुल 385 छोटे-बड़े पुल-पुलिया बनाएं जा रहे हैं. ख़ास बात यह है ये हाइवे एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाइवे होगा. अब तक यह 129 किलोमीटर बन गया है, कुछ हिस्सों में ट्रैफिक भी शुरू कर दिया है. 5 किलोमीटर का काम और बाकी है.
  • वेस्टर्न बायपास महाराष्ट्र को कनेक्ट करेगा. ये 64 किलोमीटर होगा और 2800 करोड़ से बनेगा. ग्रीनफील्ड एलाइनमेंट होगा. ये हाल ही में देवास भोपाल बायपास से कनेक्ट होगा. इसका काम पिछले महीने जनवरी 2026 में शुरू हो गया है.
  • उज्जैन बड़नगर बदनावर मार्ग राजस्थान को कवर करेगा. ये एमपी के बदनावर तक कम्पलीट है. बदनावर से थांदला 1600 करोड़ की लागत से 80 किलोमीटर है. इसे हम रतलाम इकाई के माध्यम से बनाएंगे.

TAGGED:

UJJAIN NEWS
NHAI PROJECT DIRECTOR RAHUL JAJORIA
UJJAIN ROAD NETWORK SIMHASTHA 2028
NHAI UJJAIN HIGHWAYS EXPRESSWAYS
UJJAIN SIMHASTHA 2028

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.