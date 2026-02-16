ETV Bharat / state

सभी दिशाओं से हाइवे व एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्ट होगा उज्जैन, NHAI बिछा रहा सड़कों का जाल

उज्जैन में 11500 करोड़ से बनेंगी सड़कें ( ETV Bharat )

उज्जैन: सिंहस्थ 2028 से पूर्व देश-दुनिया से उज्जैन आने वाले दर्शनार्थियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए NHAI ने सड़को का जाल बिछाना शुरू कर दिया है. दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे को जोड़ते हुए एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड उज्जैन गरोठ व उज्जैन झालावाड़ कोटा हाइवे तैयार किए जा रहे हैं. वहीं महाराष्ट्र को कनेक्ट करने के लिए वेस्टर्न बायपास बनाया जा रहा है. इन सभी की लागत लगभग 11500 करोड़ रुपये आएगी और ये 2 साल की समय सीमा में बनकर तैयार होंगे. जिनमें उज्जैन गरोठ आगामी 2 महीनों में ही बन कर तैयार हो जाएगा. NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राहुल जाजोरिया (ETV Bharat)