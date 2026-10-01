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कानपुर-सागर हाइवे पर गड्ढों की मरम्मत; NHAI ने शुरू कराया पैचवर्क, राहगीरों को आसानी

परियोजना निदेशक पंकज ने बताया कि, कानपुर-सागर हाइवे पर पैच वर्क और मरम्मत का काम तेजी से कराया जा रहा है.

NHAI ने शुरू कराया पैचवर्क.
NHAI ने शुरू कराया पैचवर्क. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 8:05 AM IST

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कानपुर: नेशनलन हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कानपुर-सागर हाईवे पर गड्ढों की मरम्मत का काम शुरू करा दिया है. हाईवे पर तेजी से चल रहे निर्माण कार्य को देखकर वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है. जल्द हीं लोगों को गड्ढा मुक्त सड़क मिलेगी.

कानपुर-सागर हाइवे की बदहाली और आए दिन होने वाले हादसों को लेकर क्षेत्रीय विधायक सरोज कुरील ने पिछले दिनों कड़ा रुख अपनाया था. उन्होंने NHAI के उच्च अधिकारियों को फोन कर सड़क की बदहाली पर सख्त नाराजगी जताई थी. विधायक ने अधिकारियों से हाईवे के सभी गड्ढों को तत्काल भरने और क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने के निर्देश दिए थे.

NHAI ने शुरू कराया पैचवर्क. (Video Credit: ETV Bharat)

जनप्रतिनिधि के रुख के बाद NHAI अमला तुरंत एक्शन मोड में आ गया. हाईवे से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों ने बताया कि लंबे समय से सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे उभरे हुए थे. इसके कारण गाड़ियां असंतुलित होकर हादसों का शिकार हो रही थीं और लोगों को घंटों रेंगकर निकलना पड़ रहा था.

राहगीरों का कहना है कि समस्या की शिकायत क्षेत्रीय विधायक तक पहुंची, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और काम शुरू कराया. मरम्मत कार्य शुरू होने पर स्थानीय लोगों और राहगीरों ने विधायक सरोज कुरील का आभार व्यक्त किया है.

NHAI के परियोजना निदेशक पंकज ने बताया कि, कानपुर-सागर हाइवे पर पैच वर्क और मरम्मत का काम तेजी से कराया जा रहा है. जहां-जहां सड़क की सतह उखड़ी है, वहां नई लेयर बिछाई जा रही है और गड्ढों को पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है. उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द पूरे हाइवे को गड्ढामुक्त कर दिया जाएगा ताकि राहगीरों को सुगम और सुरक्षित सफर मिल सके.

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