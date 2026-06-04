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फ्लाई ऐश और औद्योगिक कचरे से बन रही पर्यावरण-अनुकूल सड़कें, छत्तीसगढ़ में NHAI की अनोखी पहल

इसके अलावा स्टील उद्योग के स्लैग, पुराने टायरों के रबर और बायो-बिटुमेन जैसी वैकल्पिक सामग्रियों का भी उपयोग किया जा रहा है. वर्ष 2024-25 में 30,477 मीट्रिक टन और 2025-26 में 2,691 मीट्रिक टन रिसाइक्लिंग सामग्री का इस्तेमाल कर ग्रीन हाईवे निर्माण को बढ़ावा दिया गया.

सड़क निर्माण में थर्मल पावर प्लांटों से निकलने वाली फ्लाई ऐश (राख) का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है. वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ की कई परियोजनाओं में 2.17 करोड़ मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया, जबकि 2025-26 में यह आंकड़ा 62 लाख मीट्रिक टन से अधिक रहा. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक करीब 20 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश सड़क निर्माण में खपाई जा चुकी है.

रायपुर: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) देशभर में आधुनिक सड़क नेटवर्क विकसित करने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दे रहा है. छत्तीसगढ़ में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में ऐसे उपाय अपनाए जा रहे हैं, जिनमें फ्लाई ऐश या औद्योगिक कचरे का इस्तेमाल कर विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाया जा सके.

NHAI का ईको फ्रेंडली निर्माण पर जोर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जल संरक्षण पर भी विशेष ध्यान

NHAI सड़क निर्माण के साथ जल संरक्षण और भूजल संवर्धन पर भी काम कर रहा है. राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 13 अमृत सरोवरों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया है. वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स की संख्या एक साल में 14 से बढ़ाकर 105 कर दी गई. निर्माण कार्यों और पौधों की सिंचाई में पीने योग्य पानी की बचत के लिए 323 किलोलीटर शोधित जल का उपयोग किया गया, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से प्राप्त हुआ था.

वन्य जीवों के लिए इको-फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर

छत्तीसगढ़ के सीतानदी-उदंती अभ्यारण्य क्षेत्र में करीब 3 किलोमीटर लंबी अत्याधुनिक सुरंग बनाई जा रही है. इससे वाहनों का आवागमन भूमिगत होगा और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास पर कम प्रभाव पड़ेगा. वन्य जीवों और पक्षियों को शोर से बचाने के लिए साउंड बैरियर्स लगाए जा रहे हैं. वहीं, पेड़ों पर रहने वाले जीवों के लिए मंकी कैनोपी तथा हाथियों और अन्य वन्य जीवों के आवागमन के लिए एलिफेंट पास और एनिमल अंडरपास भी विकसित किए जा रहे हैं.

BEE-कॉरिडोर और मेडिसीन पार्क की तैयारी

NHAI सड़क किनारे BEE-कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है. इससे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ेगी और किसानों की फसलों में प्राकृतिक परागण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उत्पादन बढ़ने की संभावना है. इसके अलावा खाली और बंजर जमीनों पर मेडिसीन पार्क विकसित किए जाएंगे. जहां नीम, तुलसी, एलोवेरा और आंवला जैसे औषधीय पौधे लगाए जाएंगे.

ढाई लाख से अधिक पौधों का रोपण

"एक पेड़ मां के नाम 2.0" अभियान के तहत पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे और डिवाइडर्स पर ढाई लाख से अधिक पौधे लगाए गए. इस पहल से हरित राजमार्गों के विकास को नई गति मिली है.