संजौली-चलौंठी सड़क धंसने पर NHAI ने रात में ही शुरू किया काम, लगाई मशीनरी
संजौली-चलौंठी में सड़क धंसने से रोड किनारे बड़ा गड्ढा बन गया है. जिससे एनएचएआई ने रात को भरा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 10:46 AM IST|
Updated : February 3, 2026 at 10:55 AM IST
शिमला: राजधानी शिमला के उपनगर संजौली के साथ लगते इलाके चलौंठी में निर्माणाधीन टनल के धसने के बाद अब ऊपर बनी सड़क भी धसना शुरू हो गई है. सोमवार शाम को अचानक सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया. जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. मौके पर पुलिस प्रशासन और एनएचएआई के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंचे और सड़क पर बने गड्ढे का जायजा लिया. इसके बाद एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी ने मौके पर देखते हुए फैसला लिया की गड्ढे को रात में ही सीमेंट से भरना पड़ेगा. जिसके बाद रात को एनएचएआई ने मशीनरी लगा कर सड़क पर बने बढ़े गड्ढे को सीमेंट से भरना शुरू कर दिया.
स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल
वहीं, सोमवार को सड़क पर गड्ढा बन जाने से आसपास के लोगों में डर का माहौल है. चलौंठी में सड़क के ऊपर बने मकान खतरे की जद में है. यहां पर रह रहे लोगों में दहशत का माहौल है कि कहीं तेज बारिश हुई तो फिर क्या होगा? वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि चलौंठी में दिन-ब-दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है. सड़क में जिस जगह पर पहले सिर्फ दरारें दिख रही थी, वहीं पर अब जमीन धंस गई है और गड्ढा बन गया है. स्थानीय लोगों ने गहरी आशंका जताई है कि निर्माणाधीन टनल के ऊपर का पूरा क्षेत्र ही अस्थिर बना हुआ है.
पहले भी बंद की गई थी ये सड़क
संजौली से वाया चलौंठी जान वाली सड़क पर एक बार फिर से खतरा बन गया है. यहां सड़क के किनारे पर बड़ा गड्ढा बन गया है. जिससे गाड़ियों के लिए ये सड़क खतरनाक हो गई है. वहीं, यहां पर पहले ही 5 मंजिला एक घर को एहतियातन तौर पर खाली करवाया जा चुका है. पहले इस सड़क को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे खोल दिया गया. जिसके बाद सोमवार को सड़क अचानक धंस गई और गड्ढा बन गया.
9 जनवरी को धंसने लगी थी टनल
गौरतलब है कि 9 जनवरी की रात को चलौंठी में निर्माणाधीन टनल के भीतर अचानक मलबा गिरना शुरू हो गया था. इसके बाद टनल के ऊपर बने एक छह मंजिला मकान में बड़ी दरारें आ गईं. हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने तुरंत मकान को खाली करवाया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि टनल निर्माण के दौरान रात के समय की जा रही ब्लास्टिंग से उनके मकान हिलते रहे. लोगों का कहना है कि जल्दबाजी में किए जा रहे काम की वजह से यह स्थिति बनी है. प्रभावित परिवारों ने सरकार और प्रशासन से सुरक्षा और मुआवजे की मांग की थी.