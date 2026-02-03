ETV Bharat / state

संजौली-चलौंठी सड़क धंसने पर NHAI ने रात में ही शुरू किया काम, लगाई मशीनरी

NHAI ने संजौली चलौंठी सड़क पर भरा गड्ढा ( ETV Bharat )

शिमला: राजधानी शिमला के उपनगर संजौली के साथ लगते इलाके चलौंठी में निर्माणाधीन टनल के धसने के बाद अब ऊपर बनी सड़क भी धसना शुरू हो गई है. सोमवार शाम को अचानक सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया. जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. मौके पर पुलिस प्रशासन और एनएचएआई के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंचे और सड़क पर बने गड्ढे का जायजा लिया. इसके बाद एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी ने मौके पर देखते हुए फैसला लिया की गड्ढे को रात में ही सीमेंट से भरना पड़ेगा. जिसके बाद रात को एनएचएआई ने मशीनरी लगा कर सड़क पर बने बढ़े गड्ढे को सीमेंट से भरना शुरू कर दिया. संजौली-चलौंठी सड़क पर NHAI ने सीमेंट से भरा गड्ढा (ETV Bharat) स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल वहीं, सोमवार को सड़क पर गड्ढा बन जाने से आसपास के लोगों में डर का माहौल है. चलौंठी में सड़क के ऊपर बने मकान खतरे की जद में है. यहां पर रह रहे लोगों में दहशत का माहौल है कि कहीं तेज बारिश हुई तो फिर क्या होगा? वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि चलौंठी में दिन-ब-दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है. सड़क में जिस जगह पर पहले सिर्फ दरारें दिख रही थी, वहीं पर अब जमीन धंस गई है और गड्ढा बन गया है. स्थानीय लोगों ने गहरी आशंका जताई है कि निर्माणाधीन टनल के ऊपर का पूरा क्षेत्र ही अस्थिर बना हुआ है.