ETV Bharat / state

स्वास्थ्य खर्च में बिहार फिसड्डी, चंडीगढ़ में 24,000 तो बिहार में सिर्फ 1,126 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च

स्वास्थ्य खर्च में बिहार फिसड्डी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आम लोगों तक गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाने के दावों के बीच सरकारी स्वास्थ्य खर्च को लेकर एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. देश में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च के मामले में बिहार 28 राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में सरकार की ओर से एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सालभर में औसतन महज 1,126 रुपये खर्च किए गए.

प्रति व्यक्ति सिर्फ 1,126 रुपये खर्च

इसके मुकाबले केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 24,187 रुपये रहा. वहीं, राज्यों की बात करें तो सिक्किम 16,026 रुपये के साथ सबसे आगे है. इस तरह बिहार और चंडीगढ़ के बीच प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च में 21 गुना से भी अधिक का अंतर है. यह आंकड़ा ऐसे समय में सामने आया है, जब बिहार जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव लगातार बना रहता है और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की जरूरत भी बड़ी है.

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार (ETV Bharat) स्वास्थ्य खर्च में बिहार फिसड्डी

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स 2023-24 रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले सरकारी खर्च का आकलन किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में सरकारी स्वास्थ्य खर्च 14,412 करोड़ रुपये रहा. राज्य की अनुमानित आबादी के अनुपात में प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 1,126 रुपये आंका गया है. यानी सरकार की ओर से स्वास्थ्य पर किए जाने वाले कुल खर्च को आबादी के अनुपात में बांटने पर एक व्यक्ति के हिस्से में सालाना इतनी राशि आती है. यह किसी व्यक्ति को सीधे मिलने वाली रकम या उसके इलाज पर तय की गई सीमा नहीं है, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यय का प्रति व्यक्ति औसत है. राष्ट्रीय औसत से भी काफी पीछे बिहार

देशभर के आंकड़ों से तुलना करें तो बिहार की स्थिति और स्पष्ट हो जाती है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश का प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2,959 रुपये रहा. इसके मुकाबले बिहार में यह राशि 1,126 रुपये है, जो राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है. यानी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर जितना खर्च कर रही है, बिहार में उसका आधा भी खर्च नहीं हो रहा है. राज्यों में सिक्किम 16,026 रुपये के साथ पहले स्थान पर है. इसके बाद मिजोरम में 9,320 रुपये, अरुणाचल प्रदेश में 8,885 रुपये और मेघालय में 7,533 रुपये प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च दर्ज किया गया. वहीं, बिहार के पड़ोसी उत्तर प्रदेश में यह राशि 1,399 रुपये है. असम में 2,282 रुपये, छत्तीसगढ़ में 2,694 रुपये, आंध्र प्रदेश में 3,347 रुपये और केरल में 3,396 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किए गए. दिल्ली में यह आंकड़ा 8,611 रुपये रहा. राज्य के कुल बजट का कितना हिस्सा खर्च?

रिपोर्ट में बिहार के सरकारी स्वास्थ्य खर्च को राज्य की अर्थव्यवस्था और कुल सरकारी खर्च के अनुपात में भी दर्शाया गया है. इसके मुताबिक, बिहार का सरकारी स्वास्थ्य खर्च राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 1.6 प्रतिशत है. वहीं, राज्य के कुल सरकारी खर्च में स्वास्थ्य की हिस्सेदारी 6.3 प्रतिशत दर्ज की गई है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का जीएसडीपी 8,77,230 करोड़ रुपये और कुल सरकारी खर्च 2,26,967 करोड़ रुपये रहा. स्वास्थ्य पर 14,412 करोड़ रुपये का सरकारी व्यय इसी अवधि का है. पूर्वोत्तर के राज्यों में ज्यादा खर्च, बिहार सबसे पीछे

प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च के मामले में पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति बिहार से बेहतर है. सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों में स्वास्थ्य पर होने वाला सरकारी खर्च बिहार की तुलना में कई गुना अधिक है. पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च का औसत करीब 3,501 रुपये है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे चार बड़े उत्तरी राज्यों का औसत करीब 1,651 रुपये है.