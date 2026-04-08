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सोलन में NH-5 पर कार सवारों में भिड़ंत, जमकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन में NH-5 पर मंगलवार को दो अलग-अलग घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी. एक तरफ हाईवे पर दो कार सवारों के बीच जमकर मारपीट हुई, तो वहीं दूसरी ओर बाईपास पर एक खतरनाक सड़क हादसा सामने आया. दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है.

NH-5 पर मारपीट का वीडियो वायरल

सोलन के रबोन क्षेत्र में NH-5 पर दो कार सवारों के बीच अचानक विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष सड़क पर उतरकर आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट की. इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कुछ समय के लिए हाईवे पर ट्रैफिक भी प्रभावित रहा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

बाईपास पर खतरनाक सड़क हादसा

वहीं, सोलन बाईपास पर साईं एकवा के पास एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. एक कार के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रही बाइक उससे टकरा गई. इसके बाद पीछे से आ रही दूसरी कार भी बाइक से जा भिड़ी, जिससे बाइक सवार दो गाड़ियों के बीच फंस गया. हादसे के बाद बाइक सवार सड़क पर गिर गया और उसे हल्की चोटें आईं. गनीमत रही कि इस खतरनाक दुर्घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन घटना ने इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.