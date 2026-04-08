सोलन में NH-5 पर कार सवारों में भिड़ंत, जमकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल
इस भिड़ंत से हाईवे पर ट्रैफिक भी प्रभावित रहा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 9:40 AM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन में NH-5 पर मंगलवार को दो अलग-अलग घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी. एक तरफ हाईवे पर दो कार सवारों के बीच जमकर मारपीट हुई, तो वहीं दूसरी ओर बाईपास पर एक खतरनाक सड़क हादसा सामने आया. दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है.
NH-5 पर मारपीट का वीडियो वायरल
सोलन के रबोन क्षेत्र में NH-5 पर दो कार सवारों के बीच अचानक विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष सड़क पर उतरकर आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट की. इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कुछ समय के लिए हाईवे पर ट्रैफिक भी प्रभावित रहा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
बाईपास पर खतरनाक सड़क हादसा
वहीं, सोलन बाईपास पर साईं एकवा के पास एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. एक कार के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रही बाइक उससे टकरा गई. इसके बाद पीछे से आ रही दूसरी कार भी बाइक से जा भिड़ी, जिससे बाइक सवार दो गाड़ियों के बीच फंस गया. हादसे के बाद बाइक सवार सड़क पर गिर गया और उसे हल्की चोटें आईं. गनीमत रही कि इस खतरनाक दुर्घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन घटना ने इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
‘हॉटस्पॉट’ बनता जा रहा यह इलाका
स्थानीय लोगों का कहना है कि साईं एकवा के पास का यह क्षेत्र अब हादसों का हॉटस्पॉट बन चुका है. यहां अक्सर तेज रफ्तार, अचानक ब्रेक और ट्रैफिक प्रबंधन की कमी के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं.
पुलिस कर रही जांच
एएसपी सोलन राजकुमार चंदेल ने बताया कि दोनों मामलों में पुलिस गहन जांच कर रही है. उन्होंने लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं और किसी भी विवाद से बचें, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. सोलन में सामने आई ये दोनों घटनाएं सड़क सुरक्षा और अनुशासन की गंभीर स्थिति को दर्शाती हैं. जरूरी है कि वाहन चालक नियमों का पालन करें और प्रशासन भी ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके.
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