मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त, चारधाम और एलबीएस अकादमी का रास्ता बंद, खुलने में लग सकता है 1 महीना

मसूरी: देहरादून जिले के मसूरी में भू-माफियाओं के बढ़ते हौसलों ने इस बार सीधे राष्ट्रीय संपत्ति को निशाना बना दिया है. राष्ट्रीय राजमार्ग-707ए का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस जाने से मसूरी से कैंपटी, उत्तरकाशी और चारधाम जाने वाला प्रमुख मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वाल्मीकि मंदिर के पास बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर सड़क की नींव को खोखला कर दिया गया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ.

मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त: घटना के बाद प्रशासन, पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. बताया जा रहा है कि जेसीबी मशीनों के जरिए पूरे पहाड़ को काटा गया और सड़क के नीचे से खुदाई कर दी गई, जिससे सड़क की आधारशिला कमजोर हो गई. गुरुवार शाम अचानक सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

चारधाम यात्रा और एलबीएस अकादमी मार्ग प्रभावित: यह मार्ग न केवल चारधाम यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और कैम्पटी फॉल तक जाने का भी प्रमुख रास्ता है. सड़क बंद होने से पर्यटकों, श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल छोटे वाहनों के लिए मोतीलाल नेहरू मार्ग और बड़े वाहनों के लिए हाथीपांव रोड को वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, सड़क के पुनर्निर्माण में करीब 20 से 25 दिन का समय लग सकता है.

बिना अनुमति चल रहा था अवैध खनन: खनन विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खनन अनुमति जारी नहीं की गई थी. इसके बावजूद बड़े पैमाने पर खुदाई की गई. मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) पर पहले से अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं. जानकारी के अनुसार, जिस क्षेत्र में खुदाई हुई, वहां आवासीय नक्शा पास किया गया था. लेकिन जिस स्तर पर पहाड़ काटा गया, उससे आशंका जताई जा रही है कि यहां भविष्य में कोई बड़ा व्यावसायिक निर्माण प्रस्तावित हो सकता है.