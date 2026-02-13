ETV Bharat / state

मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त, चारधाम और एलबीएस अकादमी का रास्ता बंद, खुलने में लग सकता है 1 महीना

शक है कि भू माफिया द्वारा बड़े निर्माण के लिए अवैध खनन करते समय एनएच धड़ाम से गिर गया, वैकल्पिक मार्ग से हो रही यात्रा

MUSSOORIE NH DAMAGED
मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 13, 2026 at 11:31 AM IST

5 Min Read
मसूरी: देहरादून जिले के मसूरी में भू-माफियाओं के बढ़ते हौसलों ने इस बार सीधे राष्ट्रीय संपत्ति को निशाना बना दिया है. राष्ट्रीय राजमार्ग-707ए का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस जाने से मसूरी से कैंपटी, उत्तरकाशी और चारधाम जाने वाला प्रमुख मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वाल्मीकि मंदिर के पास बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर सड़क की नींव को खोखला कर दिया गया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ.

मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त: घटना के बाद प्रशासन, पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. बताया जा रहा है कि जेसीबी मशीनों के जरिए पूरे पहाड़ को काटा गया और सड़क के नीचे से खुदाई कर दी गई, जिससे सड़क की आधारशिला कमजोर हो गई. गुरुवार शाम अचानक सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

Mussoorie NH damaged
मसूरी में वाल्मीकि मंदिर के पास क्षतिग्रस्त सड़क (Photo- ETV Bharat)

चारधाम यात्रा और एलबीएस अकादमी मार्ग प्रभावित: यह मार्ग न केवल चारधाम यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और कैम्पटी फॉल तक जाने का भी प्रमुख रास्ता है. सड़क बंद होने से पर्यटकों, श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल छोटे वाहनों के लिए मोतीलाल नेहरू मार्ग और बड़े वाहनों के लिए हाथीपांव रोड को वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, सड़क के पुनर्निर्माण में करीब 20 से 25 दिन का समय लग सकता है.

Mussoorie NH damaged
इस रोड को खुलने में कम से कम एक महीने का समय लगेगा (Photo- ETV Bharat)

बिना अनुमति चल रहा था अवैध खनन: खनन विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खनन अनुमति जारी नहीं की गई थी. इसके बावजूद बड़े पैमाने पर खुदाई की गई. मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) पर पहले से अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं. जानकारी के अनुसार, जिस क्षेत्र में खुदाई हुई, वहां आवासीय नक्शा पास किया गया था. लेकिन जिस स्तर पर पहाड़ काटा गया, उससे आशंका जताई जा रही है कि यहां भविष्य में कोई बड़ा व्यावसायिक निर्माण प्रस्तावित हो सकता है.

Mussoorie NH damaged
स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई दिनों से अवैध खनन चल रहा था (Photo- ETV Bharat)

मामला बेहद गंभीर, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई: नायब तहसीलदार उपेंद्र सिंह राणा ने बताया कि-

खनन विभाग, एमडीडीए और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सड़क की नींव को नुकसान पहुंचाना अत्यंत गंभीर मामला है. पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है.
-उपेंद्र सिंह राणा, नायब तहसीलदार-

मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि-

राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी महत्वपूर्ण सड़क को निजी स्वार्थ के लिए क्षतिग्रस्त किया जाना बेहद चिंताजनक है. दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.
-मीरा सकलानी, नगर पालिका अध्यक्ष, मसूरी-

एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने सभी विभागों से रिपोर्ट तलब करते हुए स्पष्ट किया कि-

यदि नियमों के विरुद्ध कोई भी कार्य पाया गया, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हर हाल में की जाएगी.
-राहुल आनंद, एसडीएम, मसूरी-

सवालों के घेरे में तंत्र, बढ़ते भू-माफियाओं के हौसले: इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ों में सक्रिय भू-माफियाओं के नेटवर्क और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिरकार जेसीबी मशीनों से इतनी बड़ी खुदाई कैसे होती रही और किसी विभाग को भनक तक नहीं लगी? क्या यह महज लापरवाही है या फिर मिलीभगत?

Mussoorie NH damaged
चारधाम और एलबीएस अकादमी को जोड़ने वाला रास्ता बंद हुआ (Photo- ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन की गतिविधियां चल रही थीं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. अब जब राष्ट्रीय राजमार्ग ध्वस्त हो गया है, तब प्रशासन हरकत में आया है.

Mussoorie NH damaged
नेशनल हाईवे टूटने की जांच शुरू हो गई है (Photo- ETV Bharat)

जनहित पर निजी स्वार्थ भारी: चारधाम यात्रा के महत्वपूर्ण समय में इस मार्ग का बंद होना न केवल श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण है, बल्कि पर्यटन व्यवसाय पर भी सीधा असर डालेगा. स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पहले ही सीजन कमजोर चल रहा था. अब सड़क बंद होने से स्थिति और बिगड़ सकती है. अब देखना यह है कि क्या इस बार भू-माफियाओं पर वास्तव में सख्त कार्रवाई होती है या फिर मामला कागजों में सिमट कर रह जाता है. मसूरी की संवेदनशील पहाड़ियों में इस तरह की घटनाएं भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी हैं. यदि समय रहते सख्ती नहीं बरती गई, तो इसका खामियाजा पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ सकता है.

Mussoorie NH damaged
एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने सभी विभागों से रिपोर्ट तलब की (Photo- ETV Bharat)

क्यों महत्वपूर्ण है ये रोड: ये नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है. ये एनएच मसूरी की लाइफ लाइन होने के कारण शहर के महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ती है. इसके साथ ही इसी रोड से मसूरी के आसपास के दर्शनीय पर्यटक स्थलों को भी जाया जाता है. मसूरी में हर साल आने वाले लाखों पर्यटक इसी एनएच का प्रयोग करते हैं. ये नेशनल हाईवे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को भी जाता है जो चारधाम यात्रा के महत्वपूर्ण स्थल हैं. इसके साथ ही ये रोज मसूरी से आगे देहरादून, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के बड़े क्षेत्र की भी लाइफ लाइन है.
