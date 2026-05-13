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दरा की नाल में RUB बनाने के लिए NH 52 और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे रहेगा डायवर्ट, 14-15 और 21 मई को बदलेगी व्यवस्था

कोटा: नेशनल हाईवे-52 पर दरा की नाल में भयंकर जाम की स्थिति बन जाती है. यह जाम वर्तमान में अधिक लगने लगा है, क्योंकि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक इसी मार्ग से गुजर रहा है. इस समस्या के समाधान के लिए रेलवे दरा की नाल में एक नया अंडरपास (आरयूबी) बना रहा है. इस निर्माण के चलते रेलवे की ओर से दिल्ली-मुंबई रेल लाइन पर ब्लॉक लिया जाएगा. इस कारण दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे-52 को भी डायवर्ट किया जाएगा.

जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि कोटा-नागदा खंड के कंवलपुरा एवं दरा स्टेशनों के बीच रेलवे नए अंडरपास (RUB) के निर्माण कार्य के दौरान आरएच गर्डर स्थापित करेगा. इस कार्य के लिए 14 मई को 48 घंटे (14 एवं 15 मई) के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा. इसके बाद 21 मई को 24 घंटे के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा. आपातकालीन वाहनों एवं एम्बुलेंस को पुलिस अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पर तत्काल आगे पहुंचाएंगे.