दरा की नाल में RUB बनाने के लिए NH 52 और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे रहेगा डायवर्ट, 14-15 और 21 मई को बदलेगी व्यवस्था
झालावाड़ से कोटा की ओर आने वाले वाहनों को खानपुर-बपावर होते हुए डायवर्ट किया जाएगा. यह कार्य झालावाड़ जिला प्रशासन को करना होगा.
Published : May 13, 2026 at 9:35 AM IST
कोटा: नेशनल हाईवे-52 पर दरा की नाल में भयंकर जाम की स्थिति बन जाती है. यह जाम वर्तमान में अधिक लगने लगा है, क्योंकि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक इसी मार्ग से गुजर रहा है. इस समस्या के समाधान के लिए रेलवे दरा की नाल में एक नया अंडरपास (आरयूबी) बना रहा है. इस निर्माण के चलते रेलवे की ओर से दिल्ली-मुंबई रेल लाइन पर ब्लॉक लिया जाएगा. इस कारण दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे-52 को भी डायवर्ट किया जाएगा.
जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि कोटा-नागदा खंड के कंवलपुरा एवं दरा स्टेशनों के बीच रेलवे नए अंडरपास (RUB) के निर्माण कार्य के दौरान आरएच गर्डर स्थापित करेगा. इस कार्य के लिए 14 मई को 48 घंटे (14 एवं 15 मई) के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा. इसके बाद 21 मई को 24 घंटे के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा. आपातकालीन वाहनों एवं एम्बुलेंस को पुलिस अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पर तत्काल आगे पहुंचाएंगे.
पढ़ें: दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे की मुकुंदरा टनल से गुजरेगा ट्रैफिक, इस तारीख से शुरू हो सकता है एकतरफा यातायात
डायवर्जन इस प्रकार रहेगा:
- कोटा शहर में जयपुर एवं चित्तौड़गढ़ की ओर से आने वाले वाहनों को अनंतपुरा स्थित NH-27 पर 4-लेन पुलिया से सीधा बारां, बपावर एवं खानपुर होते हुए झालावाड़ की ओर भेजा जाएगा.
- कोटा शहर से दरा-झालावाड़-रामगंजमंडी-चेचट की ओर एक्सप्रेसवे पर जाने वाले सभी वाहनों को अनंतपुरा स्थित NH-27 पर 4-लेन पुलिया से सीधा बारां, बपावर एवं खानपुर होते हुए झालावाड़ की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
- एक्सप्रेसवे पर दिल्ली, सवाई माधोपुर से लबान इंटरचेंज की ओर से आने वाले सभी वाहनों को 8-लेन कराड़िया (सीमलिया) इंटरचेंज से बारां-खानपुर-झालावाड़ की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
- NH-52 पर कोटा से झालावाड़ की ओर जाने वाले सभी वाहनों को मोरूकलां-कनवास-धूलेट होते हुए खानपुर-झालावाड़ की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
- सुकेत-मोडक-रामगंजमंडी से कोटा की ओर आने वाले सभी वाहनों को NH-52 पर मोडक-चेचट-भटवाड़ा होते हुए डायवर्ट किया जाएगा.
- झालावाड़ से कोटा की ओर आने वाले वाहनों को झालावाड़-खानपुर-बपावर होते हुए डायवर्ट किया जाएगा. यह कार्य झालावाड़ जिला प्रशासन को करना होगा.