नेशनल हाइवे 39 बना नहीं, शुरू हुआ टोल टैक्स, लोगों ने कहा- टोल नहीं रंगदारी वसूल रहा एनएचएआई!

मेदिनीनगर के सदर थाना क्षेत्र के जोरकट के इलाके में टोल नाका बनाया गया है. सात मार्च से टोल टैक्स की वसूली शुरू हो गई. टोल के खिलाफ स्थानीय ग्रामीण और पलामू वासियों ने विरोध भी दर्ज कराया है और प्रतिदिन प्रदर्शन हो रहे हैं. जिस जगह टोल नाका बनाया गया है वहां से रांची के तरफ जाने वाली सड़क कई किलोमीटर तक बनी नहीं है. लातेहार के इलाके से आने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी है, नेशनल हाइवे के बिना इस्तेमाल के लोगों को टोल देना होगा.

पलामूः रोड बना नहीं लेकिन टोल की वसूली शुरू हो गई है. यह वाक्या पलामू का है. दरअसल नेशनल हाइवे 39 का फोरलेन का कार्य चल रहा है. दूसरे चरण का निर्माण कार्य पलामू के भोगु से शंखा तक किया जा रहा है. 49.88 किलोमीटर की रोड 1390.77 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है. इस रोड का निर्माण कार्य पूरा नही हुआ है लेकिन नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी है.

नेशनल हाइवे 39 रांची वाराणसी भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है. दूसरे चरण का फोरलेन के कार्य से टोल की वसूली शुरू हुई है. नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने नोटिस जारी करके टोल के लिए रेट भी जारी किया है. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार छोटे वाहन कार, जीप आदि के लिए 70 रुपए, हल्के वाणिज्यिक गाड़ी 110 रुपए, बस या ट्रक दो एक्सेल 230 रुपए, तीन एक्सल 250 रुपए, चार से छह एक्सल 360 रुपए, बड़े प्रकार के वाहन से 440 रुपए वसूले जा रहे हैं. यह सभी रेट एकल यात्रा के लिए है. 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए 340 रुपए महीने का पास होगा.



49.3 किलोमीटर की परियोजना है. 80 प्रतिशत यानी 41 किलोमीटर कार्य पूरा हो चुका है, मात्र 31 किलोमीटर के ही टोल की वसूली की जा रही है. तीन जगह परेशानी है, दुबियाखाड़ के पास 3.5 किलोमीटर रोड के लिए वन विभाग की मंजूरी नहीं मिली है. दूसरी परेशानी चियांकी के इलाके में है. सिंगरा, पाटन मोड के इलाके में पेड़ काटने की मंजूरी मिल गई है, वहां भी कार्य पूरा हो जाएगा. बाकी सभी कार्य चार महीने में पूरे हो जाएंगे.-सुधीर कुमार, प्रोजेक्ट इंचार्ज, एनएचएआई



रांची से यूपी सीमा पर अब तीन जगह टोल की वसूली

नेशनल हाइवे 39 जो रांची से लेकर गढ़वा के मुड़ीसेमर तक है, इसकी दूरी करीब 265 किलोमीटर की है. चार चरणों में इस नेशनल हाइवे को फोरलेन किया जाना है. अभी सुसनेर हाइवे पर तीन जगह टोल टैक्स की वसूली शुरू हो गई है. रांची की तरफ से पहला टोल मांडर, पलामू में दुबियाखाड़ जोरकट, तीसरा टोल गढ़वा बाइपास में बनाया गया है. रांची से उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों को अब तीन जगह टोल टैक्स देना होगा.

