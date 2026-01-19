बिहार-झारखंड में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, NH-333A और फोर लेन को मिली रफ्तार, ये होंगे 11 बड़े जंक्शन
शेखपुरा में एनएच-333ए (बरबीघा–पंजवारा) को 190 किमी फोर लेन बनाने का कार्य तेज हो गया है. भू-अर्जन शुरू, 72 करोड़ मुआवजा जारी.
Published : January 19, 2026 at 11:21 AM IST
शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा जिले में सड़क नेटवर्क के विकास ने अब गति पकड़ ली है. सालों से बेहतर कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. बरबीघा–पंजवारा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-333ए) को फोर लेन में तब्दील करने की दिशा में कार्य तेज कर दिया गया है. इस परियोजना से न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी.
झारखंड से जोड़ती है ये सड़क: बरबीघा–शेखपुरा–जमुई–बांका होते हुए पंजवारा तक जाने वाली एनएच-333ए सड़क के फोर लेन बनने से लोगों को सड़क मार्ग से आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित यह सड़क शेखपुरा, जमुई और बांका जिलों से होकर झारखंड को जोड़ती है.
इस एनएच से जुड़ेगा फोर लेन: मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग 333ए के कुल 190 किलोमीटर हिस्से को फोर लेन किया जाना है. शहरी क्षेत्रों में इसकी चौड़ाई 25 मीटर और खुले क्षेत्रों में 40 मीटर तक होगी. यह हाईवे आगे चलकर भागलपुर से हंसडीहा जाने वाले एनएच-131ई से भी जुड़ेगा.
बरबीघा में यहां से शुरू होगा फोर लेन: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बरबीघा से बांका के पंजवारा तक 190 किलोमीटर लंबे एनएच-333ए को फोर लेन बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है. बरबीघा के श्रीकृष्ण चौक के पास से शुरू होकर यह सड़क जिला मुख्यालय से गुजरते हुए चेवाड़ा प्रखंड के सियानी मोड़ तक लगभग 33.8 किलोमीटर लंबी है. इसके बाद यह मार्ग लखीसराय होते हुए जमुई जिले की सीमा में प्रवेश करता है.
भू-अर्जन विभाग ने शुरू किया काम: इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर लेन बनाने के लिए भू-अर्जन विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है. सड़क किनारे की जमीन को चिन्हित किया जा चुका है और रैयतों को मुआवजा देने के लिए कैंप लगाकर राशि का भुगतान किया जा रहा है.
बिहार और झारखंड की कनेक्टिविटी: सामाजिक कार्यकर्ता विपिन मंडल ने बताया कि यह सड़क अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई थी, जिसे अब तक केवल मरम्मत कर चलाया जा रहा था. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इसे फोर लेन में बदलना सराहनीय कदम है, जिससे बिहार और झारखंड की कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
"इससे लाखों लोगों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी. झारखंड जाने में पहले से कम समय लगेगा. जिससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा."- विपिन मंडल, सामाजिक कार्यकर्ता
जमीन के लिए 72 करोड़ मुआवजा: जिला भू अर्जन पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिले में एनएच-333ए का कुल दायरा 33.08 किलोमीटर है, जिसमें 35 मौजा शामिल हैं. इनमें से 33 मौजा की जमीन चिन्हित कर ली गई है. उन्होंने बताया कि इस दायरे में कुल 94.96 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसके विरुद्ध 82.72 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की जा चुकी है. इनमें से 56.45 हेक्टेयर भूमि सरकारी है. शेष भूमि के लिए 2991 रैयतों से जमीन खरीदने के लिए विभाग को 72 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं.
"फोर लेन सड़क निर्माण के तहत कहीं टू लेन तो कहीं फोर लेन सड़क बनाई जाएगी. इसके अलावा शेखपुरा में एक बाईपास का निर्माण भी प्रस्तावित है, जो श्री गौशाला के समीप से पथरैटा होते हुए लखीसराय मार्ग से जुड़ेगा. इससे यातायात और अधिक सुगम होगा."- संजय कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी
11 बड़े जंक्शन बनेंगे: यह सड़क शेखपुरा जिले के बरबीघा से शुरू होकर जमुई होते हुए बांका के पंजवारा तक जाएगी. 190 किलोमीटर लंबी इस फोर लेन सड़क पर चेवाड़ा, सिकंदरा, जमुई, मल्लेहपुर, गिद्धौर, झाझा, भैरोगंज, रजवारा, कटोरिया, ककबारा और बांका में प्रमुख जंक्शन प्वाइंट बनाए जाएंगे.
