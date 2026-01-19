ETV Bharat / state

बिहार-झारखंड में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, NH-333A और फोर लेन को मिली रफ्तार, ये होंगे 11 बड़े जंक्शन

शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा जिले में सड़क नेटवर्क के विकास ने अब गति पकड़ ली है. सालों से बेहतर कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. बरबीघा–पंजवारा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-333ए) को फोर लेन में तब्दील करने की दिशा में कार्य तेज कर दिया गया है. इस परियोजना से न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी.

झारखंड से जोड़ती है ये सड़क: बरबीघा–शेखपुरा–जमुई–बांका होते हुए पंजवारा तक जाने वाली एनएच-333ए सड़क के फोर लेन बनने से लोगों को सड़क मार्ग से आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित यह सड़क शेखपुरा, जमुई और बांका जिलों से होकर झारखंड को जोड़ती है.

बिहार-झारखंड में बढ़ेगी कनेक्टिविटी (ETV Bharat)

इस एनएच से जुड़ेगा फोर लेन: मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग 333ए के कुल 190 किलोमीटर हिस्से को फोर लेन किया जाना है. शहरी क्षेत्रों में इसकी चौड़ाई 25 मीटर और खुले क्षेत्रों में 40 मीटर तक होगी. यह हाईवे आगे चलकर भागलपुर से हंसडीहा जाने वाले एनएच-131ई से भी जुड़ेगा.

बरबीघा में यहां से शुरू होगा फोर लेन: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बरबीघा से बांका के पंजवारा तक 190 किलोमीटर लंबे एनएच-333ए को फोर लेन बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है. बरबीघा के श्रीकृष्ण चौक के पास से शुरू होकर यह सड़क जिला मुख्यालय से गुजरते हुए चेवाड़ा प्रखंड के सियानी मोड़ तक लगभग 33.8 किलोमीटर लंबी है. इसके बाद यह मार्ग लखीसराय होते हुए जमुई जिले की सीमा में प्रवेश करता है.

भू-अर्जन विभाग ने शुरू किया काम: इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर लेन बनाने के लिए भू-अर्जन विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है. सड़क किनारे की जमीन को चिन्हित किया जा चुका है और रैयतों को मुआवजा देने के लिए कैंप लगाकर राशि का भुगतान किया जा रहा है.

बिहार और झारखंड की कनेक्टिविटी: सामाजिक कार्यकर्ता विपिन मंडल ने बताया कि यह सड़क अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई थी, जिसे अब तक केवल मरम्मत कर चलाया जा रहा था. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इसे फोर लेन में बदलना सराहनीय कदम है, जिससे बिहार और झारखंड की कनेक्टिविटी मजबूत होगी.