निर्माणाधीन एनएच-130D की उड़ती धूल से ग्रामीण परेशान, देवगांव के पास 3 घंटे ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

उड़ती धूल से परेशान ग्रामीणों ने ग्राम देवगांव के पास सड़क पर पत्थर रखकर चक्का जाम कर दिया. ग्रामीणों की मांग थी कि सड़क पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए ताकि धूल पर नियंत्रण हो सके.

नारायणपुर: जिले में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे NH-130D पर उड़ती धूल और अव्यवस्थित कामकाज ने आसपास के ग्रामीणों की जिंदगी मुश्किल बना दी है. नारायणपुर–कोंडागांव मुख्य मार्ग पर लगातार दौड़ रहे माइंस वाहन और भारी मशीनों के कारण सड़क पर धूल की मोटी परत जम गई है, जो हवा में उड़कर गांवों तक पहुंच रही है.

3 घंटे तक ठप रहा यातायात

ग्रामीणों का यह आंदोलन करीब तीन घंटे तक चला, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. लोगों का कहना है कि जर्जर सड़क पर डाली गई मिट्टी भारी वाहनों की आवाजाही से उड़कर धूल बन रही है.

स्वास्थ्य पर पड़ रहा गंभीर असर

ग्रामीणों के अनुसार उड़ती धूल उनके घरों, खाने-पीने के सामान और पानी को दूषित कर रही है. सबसे गंभीर बात यह है कि धूल सांस के जरिए शरीर में जाकर बीमारियों का खतरा बढ़ा रही है. बावजूद इसके, निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग कोई स्थायी समाधान नहीं कर रहे हैं.

मौके पर पहुंचे एनएच इंजीनियर

ग्रामीणों के विरोध के बाद नेशनल हाईवे निर्माण अथॉरिटी के इंजीनियर मौके पर पहुंचे और तुरंत सड़क पर पानी का छिड़काव शुरू कराया गया. हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि यह केवल आंदोलन के समय ही किया जाता है.

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आने वाले दिनों में नियमित पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण नहीं किया गया, तो आंदोलन और उग्र होगा. स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा.

माइंस वाहनों पर भी गंभीर आरोप

ग्रामीणों ने माइंस वाहनों पर तेज और भ्रामक लाइट लगाने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि इससे राहगीरों को परेशानी होती है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. उन्होंने ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

एनएच इंजीनियर के आश्वासन और त्वरित कार्रवाई के बाद करीब तीन घंटे बाद चक्का जाम समाप्त किया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका. ग्रामीणों की मांग है कि सड़क निर्माण जल्द पूरा हो, पानी का नियमित छिड़काव हो और माइंस वाहनों पर सख्त निगरानी रखी जाए.