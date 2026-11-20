वाराणसी के अस्सी घाट पार्किंग निर्माण को लेकर एनजीटी सख्त, 10 दिन में मांगा जवाब
एनजीटी ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन मिलने के 10 दिनों के भीतर मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 1:03 PM IST
वाराणसी : वाराणसी के अस्सी घाट पर प्रस्तावित मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण को लेकर के एनजीटी ने सख्त रूप अपनाया है. अधिकरण ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन मिलने के 10 दिनों के भीतर मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. अपने सुनवाई में एनजीटी में कहा है कि, कार्रवाई में चार सप्ताह की देरी से निर्माण पूरा हो सकता है. बाद में उसे हटाने की नौबत आए तो सरकारी धन बर्बाद होगा.
बता दें कि बीते दिन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की. जहां याचिकाकर्ता के वकील सौरव तिवारी ने पक्ष रखते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि, अस्सीघाट के पास प्रस्तावित पार्किंग का निर्माण पर्यावरणीय कानून और गंगा संरक्षण संबंधी प्रावधानों की विपरीत है. गंगा तट पर स्थाई निर्माण पर्यावरणीय प्रावधानों और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत है.
NGT ने की सख्त टिप्पणी
इस दौरान सुनवाई के समय अपना पक्ष रखते हुए मिशन ने 4 सप्ताह का समय मांगा था,इस पर पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए चिंता जताई. पीठ ने तत्काल जिलाधिकारी से संपर्क कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा. इस दौरान सुनवाई में ये बताया गया कि,उत्तर प्रदेश जल निगम ने पार्किंग परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से पहले अनुमति मांगी थी, लेकिन जरूरी दस्तावेज और स्पष्टीकरण नहीं देने पर मिशन ने 28 अक्टूबर को प्रस्ताव वापस कर दिया था, जिसके बाद 19 नवंबर को मिशन की ओर से जारी पत्र में यह जानकारी दी गई थी.
मिशन ने जिला गंगा समिति और वाराणसी के जिलाधिकारी को भी निर्माण की स्थिति, आवश्यक अनुमतियों और शिकायतों की जांच कर नियम अनुसार कार्रवाई करने को कहा था.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रखा अपना पक्ष
याचिका कर्ता के वकील सौरभ तिवारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 जुलाई 2012 के आदेश का हवाला दिया. उन्होंने बताया कि इस आदेश में गंगा के उच्चतम बाढ़ स्तर से 200 मीटर के भीतर निर्माण रोकने का निर्देश दिया गया था.
उन्होंने गंगा प्राधिकरण आदेश 2016 के उसे समय प्रावधान का भी हवाला दिया जिसमें नदी और सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंधित है.
एनजीटी ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से तत्काल जिलाधिकारी से संपर्क करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को निर्धारित की है.
उन्होंने बताया कि, सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने निर्माण को सार्वजनिक उपयोगिता से जुड़ा बताते हुए निर्माण स्थल के वास्तविक स्थिति और गंगा नदी से उसकी दूरी स्पष्ट करने को कहा इस संबंध में सिंचाई विभाग को सत्यापन करने की आवश्यक टिप्पणी भी की. वही याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने फोटोग्राफ और साक्ष्य के माध्यम से निर्माण स्थल की स्थिति न्यायलय के सामने रखी.
उन्होंने कहा कि निर्माण गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में हो रहा है इसे सामान्य सार्वजनिक निर्माण मानकर पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती है.