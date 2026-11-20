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वाराणसी के अस्सी घाट पार्किंग निर्माण को लेकर एनजीटी सख्त, 10 दिन में मांगा जवाब

अस्सी घाट पार्किंग निर्माण को लेकर एनजीटी सख्त. ( ETV Bharat )

वाराणसी : वाराणसी के अस्सी घाट पर प्रस्तावित मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण को लेकर के एनजीटी ने सख्त रूप अपनाया है. अधिकरण ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन मिलने के 10 दिनों के भीतर मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. अपने सुनवाई में एनजीटी में कहा है कि, कार्रवाई में चार सप्ताह की देरी से निर्माण पूरा हो सकता है. बाद में उसे हटाने की नौबत आए तो सरकारी धन बर्बाद होगा.

बता दें कि बीते दिन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की. जहां याचिकाकर्ता के वकील सौरव तिवारी ने पक्ष रखते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि, अस्सीघाट के पास प्रस्तावित पार्किंग का निर्माण पर्यावरणीय कानून और गंगा संरक्षण संबंधी प्रावधानों की विपरीत है. गंगा तट पर स्थाई निर्माण पर्यावरणीय प्रावधानों और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत है.

NGT ने की सख्त टिप्पणी इस दौरान सुनवाई के समय अपना पक्ष रखते हुए मिशन ने 4 सप्ताह का समय मांगा था,इस पर पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए चिंता जताई. पीठ ने तत्काल जिलाधिकारी से संपर्क कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा. इस दौरान सुनवाई में ये बताया गया कि,उत्तर प्रदेश जल निगम ने पार्किंग परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से पहले अनुमति मांगी थी, लेकिन जरूरी दस्तावेज और स्पष्टीकरण नहीं देने पर मिशन ने 28 अक्टूबर को प्रस्ताव वापस कर दिया था, जिसके बाद 19 नवंबर को मिशन की ओर से जारी पत्र में यह जानकारी दी गई थी. मिशन ने जिला गंगा समिति और वाराणसी के जिलाधिकारी को भी निर्माण की स्थिति, आवश्यक अनुमतियों और शिकायतों की जांच कर नियम अनुसार कार्रवाई करने को कहा था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रखा अपना पक्ष