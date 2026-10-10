केदारनाथ पैदल मार्ग पर पर्यावरण को कथित नुकसान, NGT ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब, जानें पूरा मामला
सोनप्रयाग-गौरीकुंड-केदारनाथ रूट पर कथित पर्यावरण नुकसान पर NGT ने उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा.
By PTI
Published : October 10, 2026 at 5:52 PM IST
देहरादून: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की मुख्य बेंच ने सोनप्रयाग-गौरीकुंड-केदारनाथ तीर्थयात्रा कॉरिडोर पर कथित पर्यावरण उल्लंघनों (नुकसान) पर उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है. एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर अफरोज अहमद की बेंच ने उत्तराखंड में कथित पर्यावरण उल्लंघनों पर रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी किया है. ग्रीन ट्रिब्यूनल नोएडा के पर्यावरण और आरटीआई एक्टिविस्ट अमित गुप्ता की फाइल की गई एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था.
एनटीजी के 6 अक्टूबर के ऑर्डर में कहा गया है, 'आवेदक ने आरोप लगाया है कि उस एरिया में बिना इस्तेमाल किए नालों, ठीक से सीवर कनेक्टिविटी न होने, टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक न होने और सॉलिड वेस्ट के गलत मैनेजमेंट के अलावा गलत तरीके से ट्रीट किया गया गंदा पानी बह रहा है'.
ऑर्डर में कहा गया है कि, आवेदक ने यह भी मुद्दा उठाया कि केदारनाथ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की कैपेसिटी काफी नहीं है और सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ धाम से निकलने वाले सीवेज और सॉलिड वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए कोई सही फैसिलिटी नहीं है.
NGT ऑर्डर में यह भी बताया गया है कि, आवेदक ने आरोप लगाया है कि केदारनाथ में 600 किलो लीटर पर डे (KLD) का एसटीपी उस एरिया में निकलने वाले सीवेज को ट्रीट करने के लिए काफी नहीं है. अमित गुप्ता ने यह भी मुद्दा उठाया कि गौरीकुंड में 200 किलो लीटर पर डे की ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, जो उस इलाके में सीवेज लोड को देखते हुए काफी नहीं है.
ऑर्डर में कहा गया, आवेदक ने आरोप लगाया है कि केदारनाथ में कम से कम 1,000 KLD कैपेसिटी वाले एसटीपी की जरूरत है, और सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट भी ठीक से नहीं किया जाता है और वह संबंधित इलाके में बिखरा पड़ा है. उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देते हुए, एनजीटी बेंच ने देखा कि आवेदन पर्यावरण मापदंड के पालन से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा उठाती है, और रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया.
आवेदक को अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम एक हफ्ते पहले रेस्पोंडेंट्स को सर्विस देने और सर्विस का एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया गया है. मामले को आगे की सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तिथि नियत की गई है.
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