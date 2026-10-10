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केदारनाथ पैदल मार्ग पर पर्यावरण को कथित नुकसान, NGT ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब, जानें पूरा मामला

केदारनाथ पैदल मार्ग पर पर्यावरण को नुकसान ( PHOTO- ETV Bharat )

By PTI 2 Min Read

देहरादून: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की मुख्य बेंच ने सोनप्रयाग-गौरीकुंड-केदारनाथ तीर्थयात्रा कॉरिडोर पर कथित पर्यावरण उल्लंघनों (नुकसान) पर उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है. एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर अफरोज अहमद की बेंच ने उत्तराखंड में कथित पर्यावरण उल्लंघनों पर रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी किया है. ग्रीन ट्रिब्यूनल नोएडा के पर्यावरण और आरटीआई एक्टिविस्ट अमित गुप्ता की फाइल की गई एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था.

एनटीजी के 6 अक्टूबर के ऑर्डर में कहा गया है, 'आवेदक ने आरोप लगाया है कि उस एरिया में बिना इस्तेमाल किए नालों, ठीक से सीवर कनेक्टिविटी न होने, टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक न होने और सॉलिड वेस्ट के गलत मैनेजमेंट के अलावा गलत तरीके से ट्रीट किया गया गंदा पानी बह रहा है'.