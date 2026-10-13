NGT ने यूपी सरकार और 11 अधिकारियों को जारी किया नोटिस; जंगल नष्ट करने से जुड़ा मामला
अब सिकंदरा साइट सी पर ग्राम लखनपुर पर सिकंदरा रजबहा को नष्ट करके रोड निर्माण कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 12:10 PM IST
आगरा: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) चेयरपर्सन प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की बेंच में सिकंदरा रजबहा और टर्मिनल रजबहा की सुनवाई हुई. एनजीटी ने बिचपुरी रोहता नहर और उसके संरक्षित वन की पुनर्स्थापना और संरक्षण से संबंधित वाद की सुनवाई में यूपी सरकार समेत 11 अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं.
एनजीटी में अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने याचिका दायर करके रजबहा और संरक्षित वन के शहरीकरण से नष्ट होने का दावा किया है. इस पर ही मामले की सुनवाई शुरू हुई है. इस मामले में अब एनजीटी ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. इसके साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई 04 जनवरी 2027 तय की है.
वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने एनजीटी में दायर वाद में लिखा है कि सिकंदरा रजबहा व उसके संरक्षित वन को शहरीकरण में नष्ट किया गया है. जबकि, आगरा गजेटियर 1905 व 1965 में सिकंदरा रजबहा का उल्लेख है. जो अब सिकंदरा साइट सी पर ग्राम लखनपुर पर सिकंदरा रजबहा को नष्ट करके रोड निर्माण कर दिया गया है.
सिकंदरा साइट सी से भगवान टाकीज तक सिकंदरा राजबाह व उसके संरक्षित वन नष्ट करके अतिक्रमण कर दिया गया है. भगवान टाकीज से सिकंदरा रजबाह सुल्तानगंज की पुलिया से लगड़े की चौकी की तरफ से होती हुई वाटर वर्क्स के पीछे यमुना नदी में नाले के रूप में गिरती है.
इनको बनाया गया प्रतिवादी: मुख्य सचिव उप्र, प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग, प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास, डीएम, चेयरमैन उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय अधिकारी उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर नायुक्त और चेयरमैन ताज ट्रेपेजियम जोन अथारिटी को प्रतिवादी बनाया गया है.
इनको जारी किए गए नोटिस: वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि टर्मिनल रजबहा यानी बिचपुरी-रोहता नहर के संरक्षित वन क्षेत्र में सड़क निर्माण किया जा रहा है. उप्र सरकार की 23 अक्टूबर, 1954 की अधिसूचना के अनुसार, यह संरक्षित क्षेत्र है. इसको लेकर मैंने एनजीटी में जीपीएस लोकेशन युक्त फोटो और सेटेलाइट इमेज प्रस्तुत कीं. इस पर ही एनजीटी ने सभी प्रतिवादियों को अगली सुनवाई से पूर्व जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पर्यावरण,वन व जलवायु परिवर्तन विभाग, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग, प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास, जिलाधिकारी आगरा, चैयरमैन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय अधिकारी आगरा, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम कमिश्नर , चेयरमैन आगरा विकास प्राधिकरण, चेयरमैन ताज ट्रिपेजियम जोन को नोटिस जारी किया गया है.
सिंचाई विभाग ने दिया था 250 परिवारों को नोटिस: सितंबर महीने में आगरा में सिंचाई विभाग ने करीब 60 साल बाद खंदारी क्षेत्र के बापू नगर में करीब 250 परिवारों को नोटिस दिया था. यह जमीन सिंचाई विभाग ने अपनी बताई थी. एनजीटी के आदेश पर ही सिंचाई विभाग हरकत में आया था. इससे 250 परिवार में हड़कंप मचा हुआ है. सिंचाई विभाग ने लोगों के आशियानों को अवैध करार देकर नहर की जमीन पर अतिक्रमण करने की बात कही गई है.
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