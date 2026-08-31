ई-कचरे पर सरकारी सुस्ती से नाराज एनजीटी ने भोपाल कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट
एनजीटी ने भोपाल में ई-कचरे के अवैध संग्रहण, खुले में जलाने और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी किया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 10:45 PM IST|
Updated : August 31, 2026 at 11:01 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में बढ़ते ई-कचरे और उसके निपटारे को लेकर बरती जा रही लापरवाही के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है. ई-कचरे के अवैध संग्रहण, खुले में जलाने और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर एनजीटी ने भोपाल कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. अधिकरण ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पांच सदस्यीय समिति गठित कर प्रदेश में ई-कचरा प्रबंधन की जमीनी स्थिति की जांच कराने के निर्देश दिए हैं. इस समिति को चार सप्ताह में तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट पेश करनी होगी.
अनाधिकृत कबाड़ियों के पास पहुंच रहा ई-वेस्ट
बता दें कि याचिकाकर्ता नितिन सक्सेना की ओर से दायर याचिका में मध्य प्रदेश में ई-कचरे के बढ़ते बोझ और उसके वैज्ञानिक तरीके से निपटारे की व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं. याचिका में दावा किया गया है कि बड़ी मात्रा में ई-कचरा अधिकृत केंद्रों तक पहुंचने के बजाय अनाधिकृत कबाडियों के पास जा रहा है. ऐसे में इलेक्ट्रानिक उपकरणों को तोड़ने और कचरे को खुले में जलाने जैसी गतिविधियां होने से प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है.
छह साल में 17 गुना बढ़ने का दावा
याचिका में प्रस्तुत आंकड़ों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रदेश में ई-कचरे की मात्रा वर्ष 2019 के करीब 500 मीट्रिक टन से बढ़कर लगभग 5 हजार मीट्रिक टन सालाना हो गई है. दावा है कि कुल ई-कचरे का केवल करीब 10 प्रतिशत हिस्सा ही वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्कृत किया जा रहा है. इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन को ई-कचरा उत्पादन वाले प्रमुख शहरों में बताया गया है. वहीं भोपाल में सालाना करीब 415 मीट्रिक टन ई-कचरा उत्पन्न होने का आंकड़ा भी याचिका में रखा गया है.
खुले में जलाने से जहरीले तत्वों का खतरा
बता दें कि ई-कचरे में मौजूद सीसा, पारा, कैडमियम, क्रोमियम और आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं. इलेक्ट्रानिक कचरे को खुले में जलाने से जहरीले धुएं और प्रदूषक तत्व हवा में फैल सकते हैं, जबकि अनुचित तरीके से डंप किए जाने पर मिट्टी और भूजल भी प्रभावित होने का खतरा रहता है. ऐसे कचरे के असंगठित क्षेत्र में निपटारे को लेकर बच्चों और अन्य संवेदनशील समूहों के स्वास्थ्य पर भी चिंता जताई गई है.
पांच सदस्यीय समिति करेगी जांच
एनजीटी ने मामले की वास्तविक स्थिति जानने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की है. इसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित विशेषज्ञ, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रतिनिधि तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव शामिल हैं. इस समिति को संबंधित क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण कर ई-कचरे के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटारे की व्यवस्था की जांच करनी होगी.
कलेक्टर-कमिश्नर समेत अफसरों से मांगा जवाब
इस मामले में भोपाल कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर के अलावा राज्य सरकार, पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण तंत्र से भी जवाब मांगा गया है. दरअसल अधिकरण यह जानना चाहता है कि ई-कचरा प्रबंधन के नियमों के पालन और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं. समिति को चार सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.
1 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता नितिन सक्सेना के अनुसार एनजीटी के इस आदेश के बाद अब संबंधित विभागों पर कार्रवाई का ब्यौरा देने का दबाव बढ़ गया है. समिति की रिपोर्ट में ई-कचरे के उत्पादन, संग्रहण और निपटारे की वास्तविक स्थिति के साथ नियमों के उल्लंघन और प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों का भी ब्योरा सामने आने की उम्मीद है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर 2026 को होगी.