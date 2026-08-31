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ई-कचरे पर सरकारी सुस्ती से नाराज एनजीटी ने भोपाल कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट

भोपाल: मध्य प्रदेश में बढ़ते ई-कचरे और उसके निपटारे को लेकर बरती जा रही लापरवाही के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है. ई-कचरे के अवैध संग्रहण, खुले में जलाने और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर एनजीटी ने भोपाल कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. अधिकरण ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पांच सदस्यीय समिति गठित कर प्रदेश में ई-कचरा प्रबंधन की जमीनी स्थिति की जांच कराने के निर्देश दिए हैं. इस समिति को चार सप्ताह में तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट पेश करनी होगी.

अनाधिकृत कबाड़ियों के पास पहुंच रहा ई-वेस्ट

बता दें कि याचिकाकर्ता नितिन सक्सेना की ओर से दायर याचिका में मध्य प्रदेश में ई-कचरे के बढ़ते बोझ और उसके वैज्ञानिक तरीके से निपटारे की व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं. याचिका में दावा किया गया है कि बड़ी मात्रा में ई-कचरा अधिकृत केंद्रों तक पहुंचने के बजाय अनाधिकृत कबाडियों के पास जा रहा है. ऐसे में इलेक्ट्रानिक उपकरणों को तोड़ने और कचरे को खुले में जलाने जैसी गतिविधियां होने से प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है.

छह साल में 17 गुना बढ़ने का दावा

याचिका में प्रस्तुत आंकड़ों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रदेश में ई-कचरे की मात्रा वर्ष 2019 के करीब 500 मीट्रिक टन से बढ़कर लगभग 5 हजार मीट्रिक टन सालाना हो गई है. दावा है कि कुल ई-कचरे का केवल करीब 10 प्रतिशत हिस्सा ही वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्कृत किया जा रहा है. इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन को ई-कचरा उत्पादन वाले प्रमुख शहरों में बताया गया है. वहीं भोपाल में सालाना करीब 415 मीट्रिक टन ई-कचरा उत्पन्न होने का आंकड़ा भी याचिका में रखा गया है.

खुले में जलाने से जहरीले तत्वों का खतरा

बता दें कि ई-कचरे में मौजूद सीसा, पारा, कैडमियम, क्रोमियम और आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं. इलेक्ट्रानिक कचरे को खुले में जलाने से जहरीले धुएं और प्रदूषक तत्व हवा में फैल सकते हैं, जबकि अनुचित तरीके से डंप किए जाने पर मिट्टी और भूजल भी प्रभावित होने का खतरा रहता है. ऐसे कचरे के असंगठित क्षेत्र में निपटारे को लेकर बच्चों और अन्य संवेदनशील समूहों के स्वास्थ्य पर भी चिंता जताई गई है.