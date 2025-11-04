ETV Bharat / state

NGT ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर 31 दिसंबर तक कचरा निस्तारण संयंत्र लगाने का दिया आदेश

एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया कि वो दिल्ली नगर निगम की अनुपालन रिपोर्ट को 31 जनवरी 2026 तक रिपोर्ट दाखिल करें.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 4, 2025 at 9:01 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया है कि गाजीपुर बूचड़खाने में वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट 31 दिसंबर तक लगाएं. एनजीटी चेयरपर्सन प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया. एनजीटी ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया कि उसके आदेश की अनुपालन रिपोर्ट 15 जनवरी 2026 तक दाखिल की जाए. एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया कि वो दिल्ली नगर निगम की अनुपालन रिपोर्ट को वेरिफाई कर 31 जनवरी 2026 तक रिपोर्ट दाखिल करें.

सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम ने कहा कि गाजीपुर बूचड़खाने में कचरा निस्तारण संयंत्र लगाने का ठेका मेसर्स फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स कंपनी लिमिटेड को दे दिया गया है. संयंत्र लगाने का काम चल रहा है. दरअसल मई 2022 में एनजीटी ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर गाजीपुर के बूचड़खाने को बंद करने का आदेश दिया था. एनजीटी ने दिल्ली नगर निगम को आदेश दिया था कि वो कचरे के निस्तारण, भूजल में लैंडफिल साइट से रिस रहा प्रदूषण और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कदम उठाए.

कचरा निस्तारण संयंत्र लगाने का आदेश: एनजीटी ने इस साल जून में दिल्ली नगर निगम को इस आधार पर गाजीपूर बूचड़खाने में काम शुरु करने की अनुमति दी थी कि वो एक कचरा निस्तारण प्लांट स्थापित करेगा जो गोबर और पशुओं के कचरे का ट्रीटमेंट करेगा. एनजीटी के इसी आदेश के अनुपालन के लिए याचिका दायर की गई थी. 2024 में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने गाजीपुर लैंडफिल साइट में कचरा निस्तारण प्लांट नहीं लगाने पर दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

सत्या शर्मा, चेयरमैन स्थायी कमेटी एमसीडी (ETV Bharat)

एमसीडी की स्थायी समिति की चेयरमैन का निरीक्षण

दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की चेयरमैन सत्या शर्मा ने मंगलवार को गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ शाहदरा साउथ जोन चेयरमैन राम किशोर शर्मा, उपायुक्त बादल कुमार सहित लैंडफिल साइट से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. निरीक्षण के दौरान सत्या शर्मा ने अधिकारियों से कूड़े के निस्तारण की मौजूदा स्थिति का विस्तृत जायजा लिया और निर्देश दिया कि निस्तारण कार्य को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाए ताकि कूड़े के पहाड़ को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके.

सत्या शर्मा ने बताया कि दिल्ली की लैंडफिल साइटों पर जमा कूड़े के पहाड़ को समाप्त करने का कार्य तेजी से जारी है. उन्होंने कहा कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई अब पहले के मुकाबले काफी कम हुई है. कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और तेज करने के लिए निगम की ओर से नए टेंडर भी जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रतिदिन करीब 2200 मेट्रिक टन नया कचरा इस साइट पर आता है, जबकि रोजाना लगभग 8000 मेट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया जा रहा है. इनमें से 6000 मेट्रिक टन पुराना कूड़ा है, जबकि 2000 मेट्रिक टन रोजाना आने वाला नया कचरा है.

