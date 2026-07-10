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BHU में पेड़ों की कटाई पर NGT सख्त; 33 पेड़ काटने के मामले में 2.65 करोड़ का जुर्माना

11 अगस्त 2025 को NGT ने प्रत्येक कटे पेड़ के बदले कम से कम 20 पौधे लगाने और वसूली करने का निर्देश दिया था.

BHU में पेड़ों की कटाई पर NGT सख्त.
BHU में पेड़ों की कटाई पर NGT सख्त. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 10:28 AM IST

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में अवैध रूप से 33 पेड़ों की कटाई के मामले में NGT ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 2.65 करोड़ रुपए की पर्यावरणीय क्षति वसूलने का निर्देश दिया है.

गुरुवार को अपलोड किए गए आदेश में काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में बीते 5 सालों के दौरान 33 पेड़ काटे जाने के प्रकरण में 26 सामान्य प्रजाति और 07 सफेद चंदन के पेड़ों की कटाई को गंभीरता से लेते हुए NGT ने यह आदेश दिया है.

पहले इस आदेश में NGT ने पर्यावरणीय क्षति पूर्ति की राशि की वसूली 3 महीने के अंदर करने का निर्देश दिया था. आदेश का पालन न होने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय विधि संकाय के पूर्व छात्र और अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने इस वर्ष मार्च में निष्पादन याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए NGT ने UPPCB को हर हाल में 3 महीने के अंदर निर्धारित की गई धनराशि की वसूली करने का आदेश दिया है.

याचिकाकर्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि 4 जुलाई 2026 को एक हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी मोहम्मद इब्राहिम के नेतृत्व में 6 सदस्य विशेष टीम ने 29 जून 2026 को स्थलीय निरीक्षण किया था.

निरीक्षण में यह पाया गया की 2025 में यूनिवर्सिटी कैंपस में विभिन्न प्रजातियों के 978 पौधे लगाए गए हैं. इनमें से 859 पौधे जीवित और सुरक्षित हैं. ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में जीवित पौधों की संख्या कानून के तहत अनिवार्य 20 प्रतिशत क्षति पूरक पौधा रोपण के लक्ष्य को पूरा करती है.

इस संदर्भ में सौरभ तिवारी ने बताया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ जिसमें सफेद चंदन भी शामिल थे, उनको बिना अनुमति काटे जाने के प्रकरण में याचिका दायर की थी. NGT ने गठित संयुक्त समिति की जांच में इसकी पुष्टि भी की थी. कटे हुए पेड़ों में आम, महुआ, गुलमोहर, कटहल और सफेद चंदन के पेड़ शामिल थे.

11 अगस्त 2025 को NGT ने प्रत्येक कटे पेड़ के बदले कम से कम 20 पौधे लगाने और वसूली करने का निर्देश दिया था. इस पर कार्रवाई यूनिवर्सिटी ने की और हलफनामा भी दाखिल किया गया है.

फिलहाल, आम के 6 पेड़ों के एक करोड़ 15 लाख 6106 रुपए, गुलमोहर के तीन पेड़ के लिए 52,59,1476 रुपए महुआ के दो पेड़ों के लिए 53 लाख 9225 कटहल के एक पेड़ के लिए एक 183820 सफेद चंदन के साथ पेड़ों के लिए 6 लाख 26, 119 रुपए और सागौन के 14 पेड़ों के लिए 62 लाख 75204 रुपए जुर्माना निर्धारित किया है.

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