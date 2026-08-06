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वाराणसी में अस्सी नदी की टैपिंग पर भड़का NGT, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के DG को किया तलब

एनजीटी ने मिशन के महानिदेशक को 13 अक्टूबर को तलब किया

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के DG तलब
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के DG तलब (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
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वाराणसी: पौराणिक नदी अस्सी की टैपिंग टाइपिंग और उसे नाले के रूप में वर्गीकृत किया जाने के मामले में अब एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है. जी हां एनजीटी ने सवाल उठाया है कि, आखिर अस्सी नदी की टैपिंग की अनुमति राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने राज्य सरकार को किस आधार पर दी. यह भी पूछा गया कि इसके वर्गीकृत किया जाने के आधार क्या है. जवाब से असंतुष्ट एनजीटी ने मिशन के महानिदेशक को 13 अक्टूबर को तलब भी किया है,साथ ही स्पष्टीकरण मांगा है.

वाराणसी में अस्सी नदी की टैपिंग पर भड़का NGT
वाराणसी में अस्सी नदी की टैपिंग पर भड़का NGT (Photo Credit: ETV Bharat)



NGT ने किया तलब: याचिकाकर्ता सौरभ तिवारी की ओर से अस्सी और वरुणा नदी के जीर्णोद्धार को लेकर के एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर NGT नई दिल्ली में सुनवाई हुई है. इस मामले में न्यायमूर्ति ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि, गंगा नदी प्राधिकरण आदेश 2016 के प्रावधान के अनुसार अस्सी नदी गंगा नदी का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि अस्सी नदी की टैपिंग सीधे तौर पर नदी की प्राकृतिक धारा में हस्तक्षेप है और यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की भावना के विपरीत भी है.



13 अक्टूबर को होगी सुनवाई: इस बारे में याचिका कर्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि, बीते 5 फरवरी को कोई पिछले सुनवाई में भी एनजीटी ने अस्सी नदी की टैपिंग और उसके नाले के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मामले पर आपत्ति जताई थी और उस समय प्रदेश सरकार ने जवाब दिया गया था. जहां एनएमसीजी की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि, नदी की टैपिंग इसलिए की जा रही है ताकि गंगा नदी में अपशिष्ट जल न जाए. राज्य सरकार के अनुरोध पर टैपिंग की अनुमति दी गई थी, हालांकि कोर्ट की ओर से इस पर आपत्ति जाहिर की गई है. इस मामले में अगले सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की है जब राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक को अपना पक्ष रखना होगा.



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