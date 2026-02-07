ETV Bharat / state

अस्सी नदी को टैप किए जाने पर NGT नाराज, न्यायमूर्ति ने दी डेडलाइन- कहा बताएं 6 सप्ताह में ऐसा क्यों किया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से 6 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 9:32 AM IST

वाराणसी: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बनारस की अस्सी नदी को लेकर दायर की गई अधिवक्ता सौरभ तिवारी की याचिका पर शुक्रवार को एनजीटी (NGT) दिल्ली में सुनवाई की है.

इसमें एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ ए सोंथिल वेल की संयुक्त खंडपीठ ने कहा कि अस्सी नदी को टैप करने का सीधा मतलब है की गंगा नदी को टैप कर दिया गया हो, गंगा और उसकी सहायक नदियों को गंगा नदी प्राधिकरण आदेश द्वारा पूर्ण संरक्षण प्राप्त है. कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से 6 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है.

इस बारे में अधिवक्ता और याचिकाकर्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि एनजीटी ने गंगा नदी प्राधिकरण आदेश 2016 का हवाला देते हुए कल हुई सुनवाई में कहा है कि उक्त आदेश के संदर्भ में अस्सी नदी को टैप नहीं किया जा सकता.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता जल सचिव पर्यावरण विभाग के शपथ पत्र के पृष्ठ संख्या 2225 का हवाला दे रहे थे. जिसमें अस्सी नदी को नाला के रूप में दर्शाया गया था. जिस पर चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा है आपने अस्सी नदी को नाला कैसे मान लिया और नदी को टैप कैसे किया गया है?

न्यायमूर्ति ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अस्सी नदी है, ना की नाला. हम इस मामले की याचिका को सुन रहे हैं.

वहीं राज्य सरकार के वकील ने कहा कि एनएससीजी ने हमें अस्सी नदी को टैप करने की अनुमति दी है. सुनवाई के बाद कोर्ट में आदेश लिखवाते हुए न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की संयुक्त पीठ में इस संदर्भ में एनएससीजी से 6 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है कि आपने नदी को टैप कैसे और क्यों किया.

वाराणसी में गंगा की दो सहायक नदियां हैं. जिसमें अस्सी और वरुणा शामिल है. अस्सी अपने अस्तित्व को खोकर नाले में तब्दील होती जा रही है और सरकारी दस्तावेजों में भी इसे नाला ही दर्शाया गया है, जबकि वरुणा नदी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. इसी नदी को संरक्षित करने के उद्देश्य से एनजीटी में अधिवक्ता सौरव तिवारी ने पिछले दिनों एनजीटी में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हो रही है.

अस्सी नदी को नहीं किया जा सकता टैप का क्या है मतलब

किसी भी नदी को टैप (Tap) नहीं किया जा सकता का मतलब ये है कि इस नदी के पानी को पीने योग्य नहीं बनाया जा सकता है. इसकी सीधा-सा अर्थ है कि अस्सी नदी के पानी को पीने योग्य नहीं बनाया जा सकता है. इसी सीधे तौर पर मानवीय उपयोग लायक नहीं बनाया जा सकता है.

