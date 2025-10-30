NGT ने हिमाचल के इस नगर निगम को दिए 10 हजार मीट्रिक टन पुराना कचरा साफ करने के निर्देश, जानें पूरा मामला
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हमीरपुर की इस साइट से 10 फरवरी 2025 तक 10,000 मीट्रिक टन पुराना कचरा साफ करने के निर्देश दिए हैं.
Published : October 30, 2025 at 8:02 AM IST
हमीरपुर/शिमला (PTI): नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर नगर निगम को 10 फरवरी, 2026 तक दुघनेरी साइट पर पूरा 10,000 मीट्रिक टन पुराना कचरा साफ करने का निर्देश दिया है. यह आदेश तब आया है जब NGT की दो सदस्यों वाली बेंच ने रीता शर्मा और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में एक याचिका का निपटारा किया.
हमीरपुर नगर निगम को 10 हजार मीट्रिक टन कचरा साफ करने के निर्देश
NGT के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट सदस्य ए सेंथिल वेल वाली बेंच ने कहा कि, "HMC कमिश्नर अभिषेक गर्ग ने एक औपचारिक अंडरटेकिंग दी थी कि वह यह पक्का करेंगे कि पूरा कचरा साफ हो जाए. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 10 फरवरी की डेडलाइन के तुरंत बाद साइट का निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया है."
इस मामले में पिछली सुनवाई 17 अक्टूबर को हुई थी, और आदेश की एक कॉपी बुधवार (29 अक्टूबर 2025) को उपलब्ध कराई गई. ट्रिब्यूनल ने देखा कि पिछले निर्देशों के बावजूद, कचरे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही ठीक किया गया था. एनजीटी ने कहा कि सिविक बॉडी ने पहले एक एग्जिक्यूशन प्लान का ब्यौरा देते हुए एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें हर दिन लगभग 17 मीट्रिक टन कचरे को कम्पोस्टिंग, बायोमीथेनेशन, पिगरी और सूखे कचरे को अलग करके प्रोसेस करना और यह पक्का करना शामिल था कि कोई नया पुराना कचरा न बने.
लैंडफिल कवर के लिए इनर्ट का इस्तेमाल
HMC ने पुराने कचरे को हर दिन 200-250 मीट्रिक टन की कुल क्षमता पर प्रोसेस करने के लिए दो सेपरेटर मशीनों का इस्तेमाल करने और रीसायकल होने वाला सामान ऑथराइज्ड रीसाइकलर को भेजने का प्रस्ताव रखा. उसने कहा कि RDF (रिफ्यूज-डिराइव्ड फ्यूल के लिए) के हिस्से पेपर मिलों को भेजे जाएंगे, और इनर्ट का इस्तेमाल लैंडफिल कवर के लिए किया जाएगा.
'खराब मौसम को छोड़कर कभी न लगे कचरे का ढेर'
अथॉरिटी ने कहा कि, वह नए कम्पोस्ट पिट, ओवरहेड शेड और लीचेट मैनेजमेंट सिस्टम लगाएगी, और बिजली की सप्लाई बढ़ाएगी. ऑर्डर में कहा गया है कि अभिषेक गर्ग ने 12 अगस्त को एक अंडरटेकिंग फाइल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह यह पक्का करेंगे कि नए और पुराने कचरे के लिए अलग-अलग अलॉटमेंट हो, खराब मौसम को छोड़कर कोई ढेर न लगे, और 10 फरवरी तक पूरा 10,000 मीट्रिक टन पुराना कचरा साफ कर दिया जाए.
