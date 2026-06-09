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बरेली पहुंचे NGT चेयरपर्सन ने रोपा पौधा; कहा- समाज के हर व्यक्ति का पर्यावरण में योगदान

कार्यक्रम के दौरान एनजीटी न्यायाधीश ने पौधारोपण कर लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संदेश दिया.

बरेली पहुंचे NGT चेयरपर्सन ने रोपा पौधा.
बरेली पहुंचे NGT चेयरपर्सन ने रोपा पौधा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 7:20 AM IST

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बरेली: कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ है. साथ ही समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) के न्यायाधीश डॉ. अफरोज अहमद ने पर्यावरण संरक्षण और सुधार को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए.

कार्यक्रम के दौरान एनजीटी न्यायाधीश ने पौधारोपण कर लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को इसमें योगदान देना चाहिए. अधिक से अधिक पौधरोपण से ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सकता है.

डॉ. अफरोज अहमद. (Video Credit: ETV Bharat)

इसके बाद आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने जिले में चल रहे पर्यावरण संबंधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने कहा कि जिले स्तर पर पर्यावरण समिति का गठन किया जाता है, जिसका मुख्य कार्य पर्यावरण से जुड़ी कार्ययोजना बनाना और उसे लागू कराना होता है.

उन्होंने यह भी बताया कि इस समिति की जिम्मेदारी कचरे का सही प्रबंधन, गंदे पानी का निस्तारण, नदियों और झरनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है. साथ ही ग्रीन कवर बढ़ाना, खनन गतिविधियों की निगरानी करना और नदियों-झीलों का सही सीमांकन कराना भी बेहद जरूरी है.

एनजीटी न्यायाधीश डॉ. अफरोज अहमद ने बरेली में हो रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यहां प्रशासन की ओर से अच्छा कार्य किया जा रहा है. जिलाधिकारी अविनाश सिंह और उनकी टीम के प्रयासों की उन्होंने प्रशंसा की.

उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में बरेली में कचरा प्रबंधन और गंदे पानी की समस्या का बेहतर समाधान देखने को मिलेगा. यदि सभी विभाग मिलकर कार्य करें तो पर्यावरण सुधार की दिशा में तेजी से प्रगति संभव है. बरेली शहर बहुत सुंदर शहर है भविष्य में और अच्छा दिखेगा.

कार्यक्रम में डीएम अविनाश सिंह, डीएफओ दीक्षा भंडारी और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्या, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. सभी ने मिलकर पौधरोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया.

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