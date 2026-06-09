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बरेली पहुंचे NGT चेयरपर्सन ने रोपा पौधा; कहा- समाज के हर व्यक्ति का पर्यावरण में योगदान

बरेली पहुंचे NGT चेयरपर्सन ने रोपा पौधा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ है. साथ ही समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) के न्यायाधीश डॉ. अफरोज अहमद ने पर्यावरण संरक्षण और सुधार को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए. कार्यक्रम के दौरान एनजीटी न्यायाधीश ने पौधारोपण कर लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को इसमें योगदान देना चाहिए. अधिक से अधिक पौधरोपण से ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सकता है. डॉ. अफरोज अहमद. (Video Credit: ETV Bharat) इसके बाद आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने जिले में चल रहे पर्यावरण संबंधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने कहा कि जिले स्तर पर पर्यावरण समिति का गठन किया जाता है, जिसका मुख्य कार्य पर्यावरण से जुड़ी कार्ययोजना बनाना और उसे लागू कराना होता है.