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हमीरपुर में रेत खनन की ई-निविदा NGT ने की निरस्त, कहा- बिना डीएसआर नहीं हो सकती निलामी

अधिकरण ने राज्य सरकार के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि बाद में डीएसआर की स्वीकृति से प्रक्रिया वैध हो गई.

ई-निविदा को NGT ने अवैध घोषित किया.
ई-निविदा को NGT ने अवैध घोषित किया. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 10:49 PM IST

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हमीरपुर : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने हमीरपुर जिले में रेत खनन के लिए 14 जून 2024 को जारी ई-निविदा को अवैध घोषित करते हुए निरस्त कर दिया है. अधिकरण ने कहा कि बिना वैध जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) के खनन स्थलों की नीलामी नहीं की जा सकती.

यह आदेश अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने मूल आवेदन संख्या 1215/2024 पर सुनवाई के बाद पारित किया. यदराम सिंह द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए अधिकरण ने पूरी निविदा प्रक्रिया को कानून के विरुद्ध माना.

अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि हमीरपुर जिले की पूर्व डीएसआर वर्ष 2022 में समाप्त हो चुकी थी, जबकि मई 2024 में तैयार ड्राफ्ट डीएसआर को 14 जून 2024 तक राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश से स्वीकृति नहीं मिली थी. इसके बावजूद निविदा जारी की गई, जो नियमों के विपरीत है.

पीठ ने वर्ष 2020 के रेत खनन संबंधी प्रवर्तन एवं निगरानी दिशा-निर्देशों तथा बिहार राज्य बनाम पवन कुमार मामला के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वैध डीएसआर के अभाव में खनन की अनुमति या नीलामी पूरी तरह अवैध है.

अधिकरण ने राज्य सरकार के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि बाद में डीएसआर की स्वीकृति से प्रक्रिया वैध हो गई. आदेश में इसे “गंभीर अवैधता” बताते हुए कहा गया कि यह न्यायालय की अवमानना के समान भी हो सकता है.

अधिकरण ने स्पष्ट किया कि केवल आशय पत्र (एलओआई) जारी होने से सफल बोलीदाताओं के पक्ष में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि खनन कार्य शुरू नहीं हुआ था.

जिला खनन अधिकारी विकास परमार ने बताया कि मामला वर्ष 2024 से संबंधित है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन था. उन्होंने कहा कि अधिकरण के आदेश का अनुपालन कराया जाएगा. साथ ही स्पष्ट किया कि जिले में खनन पूरी तरह से बंद करने जैसी कोई स्थिति नहीं है.

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