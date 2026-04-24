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हमीरपुर में रेत खनन की ई-निविदा NGT ने की निरस्त, कहा- बिना डीएसआर नहीं हो सकती निलामी

हमीरपुर : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने हमीरपुर जिले में रेत खनन के लिए 14 जून 2024 को जारी ई-निविदा को अवैध घोषित करते हुए निरस्त कर दिया है. अधिकरण ने कहा कि बिना वैध जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) के खनन स्थलों की नीलामी नहीं की जा सकती.

यह आदेश अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने मूल आवेदन संख्या 1215/2024 पर सुनवाई के बाद पारित किया. यदराम सिंह द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए अधिकरण ने पूरी निविदा प्रक्रिया को कानून के विरुद्ध माना.

अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि हमीरपुर जिले की पूर्व डीएसआर वर्ष 2022 में समाप्त हो चुकी थी, जबकि मई 2024 में तैयार ड्राफ्ट डीएसआर को 14 जून 2024 तक राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश से स्वीकृति नहीं मिली थी. इसके बावजूद निविदा जारी की गई, जो नियमों के विपरीत है.

पीठ ने वर्ष 2020 के रेत खनन संबंधी प्रवर्तन एवं निगरानी दिशा-निर्देशों तथा बिहार राज्य बनाम पवन कुमार मामला के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वैध डीएसआर के अभाव में खनन की अनुमति या नीलामी पूरी तरह अवैध है.