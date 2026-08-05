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बस्ती के बेसहारा बुजुर्ग का 'सेवा समर्पण भाव' ने कराया अंतिम संस्कार, 5 दिन से हो रहा था अपनों का इंतजार

आसरा आवास दो बुजुर्ग को रेस्क्यू ( Photo credit: ETV Bharat )

बस्ती: जब एक 70 साल की मां अस्पताल के ठंडे बेड पर अंतिम सांस ले रही थी, तब उसकी पथराई आंखें सिर्फ एक ही उम्मीद में दरवाजे पर टिकी थीं कि "मेरा बेटा आएगा. मुझे घर ले जाएगा, लेकिन वह बेटा कभी नहीं आया. जिस खून के रिश्ते को उसने नौ महीने कोख में पाला, वही रिश्ता जिंदगी के अंतिम क्षण में मुंह मोड़ कर चला गया और आखिरकार 29 जुलाई की रात मां की सांसें थम गई, जीते जी बेटा नहीं आया, 5 दिनों तक मर्चरी में पड़ी मां की लाश बेटे का इंतजार करती रही कि मेरा बेटा मुझे पहचान कर ले जाएगा, फिर भी बेटा नही आया. फिर कीसी गैर ने बेटे ने बेटे का धर्म निभाया और मां का अंतिम संस्कार किया. आसरा आवास के छोटे से अंधेरे कमरे से लेकर श्मशान घाट की जलती चिता तक, इंसानी रिश्तों का एक ऐसा विरोधाभास दिखा, जिसने पूरे बस्ती जिले के जमीर को झकझोर कर रख दिया.



यह कहानी बस्ती के हरैया बाजार स्थित आसरा आवास की है, जहां लगभग 25 दिन पहले पड़ोसियों की सूचना पर एनजीओ सेवा समर्पण भाव परिवार की टीम ने दो बुजुर्गों को गंभीर हालत में रेस्क्यू किया. ये दोनों बुजुर्ग पिछले 15 दिनों से बिना अन्न-जल के जीवन-मौत से जूझ रहे थे. आसरा आवास के दो अलग-अलग कमरों में एक बुजुर्ग पुरुष और एक वृद्ध महिला अत्यंत दयनीय स्थिति में पाए गए. स्थानीय निवासियों के अनुसार, दोनों बुजुर्ग कई दिनों से बिस्तर पर पड़े थे. भूख और प्यास के कारण उनकी शारीरिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी थी.