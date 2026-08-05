बस्ती के बेसहारा बुजुर्ग का 'सेवा समर्पण भाव' ने कराया अंतिम संस्कार, 5 दिन से हो रहा था अपनों का इंतजार
मां की पथराई आंखें सिर्फ एक ही उम्मीद में दरवाजे पर टिकी थीं कि मेरा बेटा आएगा और मुझे घर ले जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 9:08 PM IST
बस्ती: जब एक 70 साल की मां अस्पताल के ठंडे बेड पर अंतिम सांस ले रही थी, तब उसकी पथराई आंखें सिर्फ एक ही उम्मीद में दरवाजे पर टिकी थीं कि "मेरा बेटा आएगा. मुझे घर ले जाएगा, लेकिन वह बेटा कभी नहीं आया.
जिस खून के रिश्ते को उसने नौ महीने कोख में पाला, वही रिश्ता जिंदगी के अंतिम क्षण में मुंह मोड़ कर चला गया और आखिरकार 29 जुलाई की रात मां की सांसें थम गई, जीते जी बेटा नहीं आया, 5 दिनों तक मर्चरी में पड़ी मां की लाश बेटे का इंतजार करती रही कि मेरा बेटा मुझे पहचान कर ले जाएगा, फिर भी बेटा नही आया.
फिर कीसी गैर ने बेटे ने बेटे का धर्म निभाया और मां का अंतिम संस्कार किया. आसरा आवास के छोटे से अंधेरे कमरे से लेकर श्मशान घाट की जलती चिता तक, इंसानी रिश्तों का एक ऐसा विरोधाभास दिखा, जिसने पूरे बस्ती जिले के जमीर को झकझोर कर रख दिया.
यह कहानी बस्ती के हरैया बाजार स्थित आसरा आवास की है, जहां लगभग 25 दिन पहले पड़ोसियों की सूचना पर एनजीओ सेवा समर्पण भाव परिवार की टीम ने दो बुजुर्गों को गंभीर हालत में रेस्क्यू किया. ये दोनों बुजुर्ग पिछले 15 दिनों से बिना अन्न-जल के जीवन-मौत से जूझ रहे थे.
आसरा आवास के दो अलग-अलग कमरों में एक बुजुर्ग पुरुष और एक वृद्ध महिला अत्यंत दयनीय स्थिति में पाए गए. स्थानीय निवासियों के अनुसार, दोनों बुजुर्ग कई दिनों से बिस्तर पर पड़े थे. भूख और प्यास के कारण उनकी शारीरिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी थी.
एनजीओ सेवा समर्पण भाव के रेस्क्यू टीम ने दोनों बुजुर्गों को घर से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) हरैया में नाजुक हालत में भर्ती कराया, जिला अस्पताल के बेड पर भर्ती बुजुर्ग महिला जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, संस्था के कार्यकर्ता दिन-रात उनकी तीमारदारी में लगे थे, लेकिन महिला की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था "दिलीप" हर आहट पर उनकी आंखें चौखट की तरफ उठतीं कि शायद उनका बेटा उन्हें लेने आया होगा, लेकिन बेटे की बेरुखी ऐसी थी कि मां की आखिरी सांस तक उनका चेहरा देखने नहीं आया.
29 जुलाई को जब डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, तो उनके परिजनों को तलाशने की हर कोशिश कोशिश नाकाम रही, इसके बाद 'सेवा समर्पण भाव परिवार' के प्रमुख दिलीप पाण्डेय ने बेटे का फर्ज निभाया, बस्ती के पौराणिक मुड़घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जब दिलीप पाण्डेय ने लावारिस शव को मुखाग्नि दी, तो श्मशान घाट पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं.
यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हमारे खोते जा रहे सामाजिक मूल्यों पर एक करारा तमाचा है, जो हम अपने माता-पिता के जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, वहीं, दूसरी तरफ 'सेवा समर्पण भाव परिवार' जैसी संस्थाएं यह साबित कर रही हैं कि भले ही खून के रिश्ते छोड़ कर चले जाएं, लेकिन इंसानियत की लौ को कभी बुझने नहीं देंगे.
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